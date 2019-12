Legestue for hunde: - Det er godt for alle hunde at være sammen med andre

Det er ikke kun mennesker, der nyder godt af julens fede og søde sager – det gør også vores firbenede venner - heriblandt hundene.

Samtidig har hunde også brug for at være sammen med andre hunde, ligesom vi mennesker har brug for at være sammen med andre.

Hvis de ikke socialiserer, kan man risikere at få en bange hund. Jeanette Nielsen, afdelingsleder, Dyrecentret

Derfor har menneskets bedste ven og dens ejer i dag mulighed for at komme ud og brænde krudt af til hundelegestue hos Plantorama i Horsens.

Læs også Julen er slut - sådan kan dit juletræ komme til gavn

- Vi gør det, fordi det er megahyggeligt at få en god relation til vores kunder. Vi kan se, at det er de samme, der kommer igen, siger afdelingsleder i Dyrecentret i Plantorama Horsens, Jeanette Nielsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Vigtigt at socialisere hundene

Det er samtidig en måde at få hundene til at lære andre hunde at kende.

- Det er vigtigt at slå et slag for, at hundene bliver socialiseret og kommer ud og oplever noget.

Læs også Hunden Luna hjælper folk med autisme og social angst

En af dem, der har benyttet tilbuddet denne lørdag, er Amanda Bertelsen og hendes to hunde Ava og Kalinka.

- Den ene er meget forsigtig, og den anden er en lille baby. Det er godt for alle hunde at være sammen med andre.

Det er første gang, at Amanda Bertelsen og hundene er til legestue.

Hun håber, at hundene kan blive mere trygge ved at være sammen med andre hunde til legestuen. Og det kan være en rigtig god idé ifølge Jeanette Nielsen.

- Hvis de ikke socialiserer, kan man risikere at få en bange hund. På denne her måde lærer de, at det ikke er farligt.

Legestue til forskellige aldre

I legestuen har hundene både mulighed for at være inde og udenfor i en indhegning.

Legestuen er åben hver lørdag i lige uger - dog ikke i ferier og på helligdage. Her er der inddelt forskellige legestuer, afhængigt af hvor gamle hundene er.

Læs også Din hund forstår mere, end du tror - se hvor god din firbenede ven er

For hunde i alderen 8-20 uger - dog 24 uger for små racer - er der hvalpelegestue.

Hunde, der er ældre end 20 uger, kan derimod benytte sig af Unghunde Legestue for hunde i alderen 5-24 måneder.

Dyrecentret i Plantorama Horsens anbefaler, at hundene er vant til at omgås andre hunde. De frabeder sig samtidig tæver i løbetid.