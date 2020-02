Fastelavnssoldater i Favrskov samler 18.000 ind til byfest

I op mod 200 år har fastelavnssoldater marcheret vejene i Østjylland tynde for at samle ind til fester i lokalområdet, og denne fastelavn var ingen undtagelse.

I Laurbjerg, Kongstrup og Houlbjerg i Favrskov Kommune var hæren af fastelavnssoldater søndag sat ind, og 43 friske drenge og piger sang og marchede i takt fra hus til hus.

- De fleste tager rigtig godt imod os. Det er altid dejligt jo, folk bliver glade, det er dejligt at se, siger Thomas Paluszewski Jensen, fastelavnssoldat fra Laurbjerg.

Målet for fastelavnssoldaterne er at samle penge ind til en fest i det lokale forsamlingshus, og heldigvis vil de fleste, der får besøg af de syngende unge, gerne spæde lidt til.

- De siger tak for sangen og så får vi en lille skilling nogle gange og lidt slik til, siger en af de andre fastelavnssoldater, Andre Olesen fra Laurbjerg.

FASTELAVNSSANGEN: Hurra for fastelavnen Det er en ret gemytlig tid Nu har vi taget ringen Og ofret al vor tid Nu har vi fået en Konge-hurra Konge Sagen er nu omme og alting er forbi Vor Konge smukt vi følger Omkring fra hus til gård vi går Og tror vi er velkommen I hvor vi stormer på Gid I må længe leve-hurra-leve Og ha` det som en Greve I mange lyk`li år PAUSE Og tak skal I nu have For eders gave god Den er for os velkommen Thi den er meget god Kom op til os på fredag I salen, hvor vi er Og dermed vil vi vandre Og sige jer farvel.

Gammel tradition

Traditionen med at gå fastelavnssoldat er særlig for Østjylland, og holdes stadig i live flere steder her i landsdelen.

I Favrskov fortæller de, at traditionen på deres egn er omkring 100 år gammel, men flere mener faktisk, at fastelavnssoldaternes huseren i Østjylland kan spores helt tilbage til 1800-tallet.

Men selvom traditionen altså måske er mere end 200 år gammel, er den altså stadig vigtig for lokalsamfundene. Den er nemlig med til at sikre, at der bliver stablet en solid fastelavnsfest på benene - til glæde for indbyggerne i byerne.

- Der er fest på fredag i forsamlingshuset, og der skal selvfølgelig bruges nogle penge på at leje lokaler, få en DJ og få det hele til at løbe af stablen, siger Vicki Fransiska Larsen, der er medarrangør af fastelavnssoldaternes gåtur og den efterfølgende fest.

Fastelavnssoldaterne stiller sig typisk op på række og synger for de lokale indbyggere. Foto: Foto: Brian Glenn Pedersen