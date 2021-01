Bortførte Sarah har rørt mange – indsamling når stor milepæl

TV 2 har været i kontakt med de kurdiske myndigheder, der skriver i en mail, at Sarah Alsandi ifølge irakisk lov ikke kan rejse ud af landet uden sine forældres samtykke, så længe hun er mindreårig.

Derfor kan Udenrigsministeriet først hjælpe Sarah Alsandi hjem, når hun er fyldt 18. Men det kan være for sent, frygter Sarah Alsandi selv.



Far nægter trusler og vold

Udenrigsministeriet har ikke ønsket at stille op til interview, men presserådgiver Thorleif Ravnbak skriver i en mail til TV 2:

- Udenrigsministeriets Borgerservice er bekendt med sagen og yder konsulær bistand. Vi har tavshedspligt i personsager og kan derfor ikke give yderligere oplysninger.

TV 2 har forholdt Sarah Alsandis far hendes udsagn. Han ønsker ikke at stille op til interview, men siger til TV 2, at han ikke ønsker, at Sarah rejser tilbage til Danmark.

Han benægter at have udsat Sarah for vold eller trusler og afviser, at hun er i livsfare hos ham og familien i Irak.