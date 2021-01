Sarah troede, hun skulle besøge sin syge bedstemor, men blev i stedet bortført

Ifølge Sarah Alsandi blev konflikterne med hendes mor værre, og hendes tro på, at hun nogensinde skulle komme væk derfra, forsvandt. I sin dagbog skrev hun i sensommeren 2020:

31. juli: Jeg savner alt hjemme i Danmark. Her bliver jeg overvåget 24/7. Der er mennesker overalt, hvor jeg sidder, og de steder, hvor der ikke er, er der kameraer. Jeg er bekymret for min fremtid, hvis den overhovedet findes. Jeg håber på en dag at kunne leve mit liv uden at skulle være ‘bange’ for, om jeg dør. Hvor mine bekymringer ikke skal ligge i, hvordan jeg skal flygte fra min familie i et andet land.

8. august: Sidder stadig på taget hele dagen lang. Jeg gør alt, hvad jeg kan, for at holde mig så langt fra alle som muligt. Har ikke brug for at få ødelagt den sidste smule motivation, jeg har tilbage. Får hele tiden at vide, at jeg er stærk, men jeg vil ikke være stærk mere. Jeg ved godt, at mine venner og veninder siger det med gode intentioner, men jeg vil leve et liv, hvor jeg ikke behøver at være stærk.

11. august: Jeg sprang lige min søsters ballon og har low key dårlig samvittighed. Men det var hendes egen skyld. Jeg sad egentlig oppe på taget, som jeg plejer, men min mor kom selvfølgelig og svinede mig til, fordi jeg sidder heroppe hele tiden. Hun er sådan: "Hvad er det for nogle planer, du sidder så mange timer på taget og lægger?". Jeg tror ikke, hun fatter, at det er dem, som er problemet og grunden til, at jeg sidder her. […] Men nu sidder jeg her igen og er fucking ensom og træt. Ikke sove-træt, bare træt af alt. Jeg fandt også ud af, at man kun skal tage 15 paracetamol, eller hvad det nu hedder, for at dø. Tog to håndfulde, da jeg prøvede tilbage i september, men besvimede bare og kastede op. Jeg ved ikke, om jeg tog for mange til at dø, eller hvad fanden der skete.

12. august: Jeg er præcis 17,5 år nu. Jeg føler, at jeg har levet tre hele liv på den tid. Har oplevet så meget, både gode, dårlige og ligegyldige ting. Men alt i alt har det været et fucking helvede indtil nu.

- Jeg ved, at det ender med, at jeg bliver dræbt

Det blev sværere og sværere for Sarah at holde modet oppe. Hver gang det endelig så ud, som om Ny Identitet havde fundet en måde at få Sarah hjem til Danmark på, kom der noget i vejen.

I en videodagbog fra 7. december fortalte Sarah, hvordan hun havde skændtes med sin far i telefonen. Nogle dage tidligere skulle han have skrevet under på en fuldmagt, så Sarah kunne blive hentet hjem til Danmark, men det havde han ikke gjort.