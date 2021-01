19-årig har kæmpet for at få veninde hjem: Hun ringede og var helt grædefærdig

Siden har hun befundet sig i et safe house for truede kvinder i Kurdistan, hvor hun sidder og håber på, at de danske myndigheder kan hjælpe hende hjem til Danmark. Hun frygter, at hun bliver udleveret til sin irakiske familie, hvis hjælpen ikke kommer snart.

Professor: Danske myndigheder har skærpet pligt til at hjælpe

Sarah Alsandi fylder 18 om en måned. Hun er ikke dansk statsborger, men er født og opvokset i Danmark. Før hun blev bortført, var hun anbragt på et bosted af Favrskov Kommune, og netop derfor har de danske myndigheder en skærpet pligt til at hjælpe Sarah. Det vurderer Frederik Waage, som er professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet.

- Hun er anbragt af Favrskov Kommune på en institution uden for hjemmet. Forvaltningsretten vil i et sådant tilfælde forpligte kommunen til at bistå pigen. Jeg går derfor ud fra, at Udenrigsministeriet har kontakt med de kurdiske myndigheder, og at de så vidt muligt bistår hende med at komme hjem, siger Frederik Waage.

Udenrigsministeriet vil hente Sarah, når hun bliver 18

Siden Sarah Alsandi ankom til det kurdiske safe house har hendes familie via den lokale domstol fem gange forsøgt at få hende udleveret.

- Hvis jeg kommer tilbage til min familie nu, så bliver jeg dræbt. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Både min mor og far har flere gange sagt, at de vil dræbe mig eller gøre mig ondt, hvis jeg forsøger at smutte, siger Sarah Alsandi.