Ældre raser - kommune fjerner fokus på dansk mad

Rundt om spisebordet på Solhøj er beboerne stort set enige om, at der ikke er nogen grund til at servere hummus, tzaziki og falafel.

'Kommunen vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og i en alsidig dansk madkultur.'

Sådan har den officielle madpolitik på sundheds- og ældreområdet i Favrskov Kommune lydt indtil nu, men her til aften blev der vendt op og ned på det.

Byrådet i Favrskov Kommune har nemlig besluttet sig for at ændre formuleringen, så ordet ’dansk’ ikke længere indgår.

Vi mener, at ordet dansk i sin tid kom ind som symbolpolitik, og derfor har vi fjernet det. Nils Borring (S), borgmester, Favrskov Kommune

- Vi har fulgt indstillingen fra forvaltningen, og flertallet pegede på, at ordet dansk skulle fjernes. Vi mener, at ordet dansk i sin tid kom ind som symbolpolitik, og derfor har vi fjernet det, siger Nils Borring (S), der er borgmester i kommunen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er borgmesterens eget parti, Socialdemokratiet, der har foreslået, at formuleringen skulle ændres.

Det var Enhedslisten og SF enige i, og det gav dem et flertal med én stemme, således at 13 stemte for at ’dansk’ skulle fjernes, mens 12 stemte imod.

"En dum magtdemonstration"

Forslaget fra Socialdemokratiet har den seneste uge skabt røre i andedammen.

Blandt andet hos lokalpolitikerne fra de to borgerlige partier i Favrskov, Venstre og Dansk Folkeparti, som ikke ser nogen grund til at ændre på madpolitikken. Derfor stemte de også imod forslaget tirsdag aften.

- Jeg vil sige, at det var dog en ualmindelig dum magtdemonstration. Der er jo ingen, der har gavn af det, og det er ikke et ønske for nogen. Alle brochures osv. skal nu laves om, og til hvilken nytte? Altså jeg synes, det er dumt gjort. Men sådan er det jo, siger DF'eren Niels Kallehave til TV2 ØSTJYLLAND.

Kæmper for medister og flæskesteg

Forslaget om at sløjfe flæskesteg, medisterpølse og frikadeller fik også de ældre op ad stolen.

Her er den mest udbredte holdning, at der ikke er behov for at få udenlandske retter ind på menukortet.

Vi skal have noget, vi kan forstå. Eksempelvis boller i karry og frikadeller. Ældre beboere på Solhøj i Hammel

- Vi skal have noget, vi kan forstå. Eksempelvis boller i karry og frikadeller, lyder det fra flere af beboerne på Solhøj i Hammel.

Formanden for ældrerådet er enig.

- Det er helt naturligt med et afsæt i dansk madkultur. Det er det, de ældre vil have, sagde formanden for det lokale ældreråd, Erik Bertelsen, til TV2 ØSTJYLLAND den 20. februar.

Menukort ændres ikke

Borgmesteren i Favrskov forsøger at berolige både de ældre og bekymrede byrådskolleger.

Fjernelsen af ordet 'dansk' skal ikke ses som et forsøg på at få det danske ud af køkkenerne, siger han.

- Vi fjerner ikke noget fra menukortet med forslaget. Vi folder bare paletten mere ud, så der ikke kun er mad fra Danmark, men også Kina eller Sydamerika, siger borgmester Nils Borring (S) til TV2 ØSTJYLLAND