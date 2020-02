Formand blander sig i maddebat: - Vi elsker frikadeller

"Vi elsker frikadeller". Sådan lyder det fra formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune. Foto: Favrskov Kommune

’Socialdemokratiet elsker frikadeller’.

Sådan lyder begyndelsen på et debatindlæg, som formanden for Social- og Sundhedsudvalget i Favrskov Kommune netop har skrevet.

Efter de seneste dages heftige debat om madpolitikken hos ældre i kommunen, har Socialdemokratiet nemlig været i modvind.

Det har fået formanden for Social- og Sundhedsudvalget til at blande sig - og altså slå fast, at Socialdemokratiet godt kan lide ’god gammeldavs mad’.

Man vil stadig kunne vælge flæskesteg med rødkål til jul og frikadeller på en onsdag. Grethe Villadsen, formand for Social- og Sundhedsudvalget, Favrskov Kommune (A)

- Det skulle man ikke tro, når man læser de seneste debatindlæg i forskellige medier fra vores byrådskollegaer fra Venstre, Det Konservative Folkeparti og Dansk Folkeparti, lyder det fra formanden for Social og Sundhedsudvalget Grethe Villadsen i debatindlægget, hvor hun også skriver:

- I debatindlæg tillægges Socialdemokratiet skjulte hensigter, og der skabes frygt og angst for, at Socialdemokratiet i Favrskov kommune er i godt i gang med at afvikle dansk kultur og gode danske højtider.

Hun mener ganske enkelt, at byrådskollegaerne har misforstået de ord, som Socialdemokratiet har brugt i forbindelse med deres revurdering af Favrskov Kommunes mad- og måltidspolitik.

Ville fjerne fokus på dansk mad

'Kommunen vil sikre, at maden er velsmagende og veltilberedt med udgangspunkt i traditioner, højtider og i en alsidig dansk madkultur.'

Sådan lyder den officielle madpolitik på sundheds- og ældreområdet i Favrskov Kommune i dag. Men borgmesterens parti Socialdemokratiet ønsker at fjerne fokusset på den danske mad, og det er netop dette forslag, der har skabt røre i andeddamen.

Især hos dem ændringen kan få betydning for. De ældre.

- Vi skal have noget, vi kan forstå. Eksempelvis boller i karry og frikadeller, lyder det fra flere af beboerne på Solhøj i Hammel.

Rundt om spisebordet på Solhøj er beboerne stort set enige om, at der ikke er nogen grund til at servere hummus, tzaziki og falafel.

Kan stadig få frikadeller og flæskesteg

Formanden for Social- og Sundhedsudvalget, Grethe Villadsen, slår dog fast i debatindlægget, at de ældre ikke skal frygte, at de ikke længere kan få flæskesteg og frikadeller til aftensmad.

- Den enkelte bruger vil ikke komme til at opleve ændringer i forhold til, hvad man i forvejen kender til, og dermed vil man stadig kunne vælge flæskesteg med rødkål til jul og frikadeller på en onsdag.

Hun henviser også til kommunens kvalitetsstandard, som lyder sådan:

"Menuen fastsættes af leverandøren og vælges af borgeren. Der er valgfrihed mellem flere forretter, hovedretter og desserter. Menuerne planlægges, så vidt muligt, ud fra brugernes ønsker og behov, dvs. at de retter, der ønskes, også er de retter, der tilbydes."

Skal ikke frygte glidebane

I forbindelse med Socialdemokratiets ønske om revurdering af madpolitikken har DF meldt ud, at de frygter en glidebane, hvor en eventuel godkendelse af ændringen kan være startskuddet til, at danske retter langsomt slettes fra menuen.

- Det er det værste, der kunne ske. Så er den danske madkultur ikke længere repræsenteret, siger DF'eren Niels Kallehave til TV2 ØSTJYLLAND.

Denne frygt er dog ikke reel. Sådan lyder det både fra Grethe Villadsen og borgmestereni Favrskov, Nils Borring (S).

Forslaget om en ændring af madpolitikken skal ikke ses som et forsøg på at få det danske ud af køkkenerne, siger han.

- Vi fjerner ikke noget fra menukortet med forslaget. Vi folder bare paletten mere ud, så der ikke kun er mad fra Danmark, men også Kina eller Sydamerika, siger borgmester Nils Borring (S) til TV2 ØSTJYLLAND.

På tirsdag skal byrådet i Favrskov på trods af modstanden endelig beslutte, om formuleringen af madpolitikken skal ændres.