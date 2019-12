AGF-fan faldt fra tribune - slog sig voldsomt

Midt under jublen over AGF's sene sejrsmål til 2-1 ude over Esbjerg faldt en tilskuer fem meter ned fra tribunen.

Ifølge den aarhusianske fodboldklub så har den pågældende fan det efter omstændighederne okay.

Læs også Sent Amini-drøn i Esbjerg sender AGF på tredjepladsen

På Twitter skriver AGF, at den mandlige tilskuer slog sig ret voldsomt, og at han efterfølgende blev sendt på hospitalet.

Klubben oplyser i en senere opdatering på Twitter, at familien er hos ham på hospitalet, og at han er i gode hænder.

Den uheldige tilskuere faldt ned umiddelbart efter, at Mustafa Amini kort før tid scorede sejrsmålet for AGF. Foto: John Randeris - Ritzau Scanpix

Slap billigt

Meldingen fra lægerne er, at den pågældende fan umiddelbart er okay, og at han er sluppet utroligt billigt, skriver AGF's fankoordinator på sin egen separate Twitter-profil.

AGF sikrede sig sejren i Esbjerg på et langskudsdrøn fra Mustafa Amini tre minutter inde i overtiden.

Læs også Caroline reddede mand op af iskoldt vand efter julefrokost

Mustapha Bunda havde bragte gæsterne foran, inden Patrick Egelund i slutningen af anden halvleg udlignede til 1-1 for Esbjerg.

Med sejren rykkede AGF forbi Brøndby og overtog Superligaens tredjeplads.