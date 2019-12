VIDEO: Se 1500 julemænd i hopla til årets Christmas Run

1500 julemænd og nisser løber tirsdag rundt i gaden til årets Christmas City Run, der er arrangeret af Aarhus Motion.

- Vi håber, at vi kan skabe en god stemning og noget socialt, når de løber i hold. Der er både noget at se for løberne og tilskuerne, siger eventchef for Aarhus Motion, Jeanette Boye Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Stor efterspørgsel

Sidste år indtog 900 mennesker i nissedragter samme løb, og arrangørerne bag oplever i år en endnu større efterspørgsel.

Dagens løb begyndte med opvarmning.

- Løbet har været udsolgt i en lille måneds tid, så der er nok flere der gerne vil være med næste år, siger Jeanette Boye Sørensen.

Julemændene løber en rute på enten 3 eller 12 kilometer med start ved Bruuns Galleri og DGI Huset.

Med hjælp fra en app løber de rundt i hold til forskellige poster i byen med forskellige spørgsmål. Hele ruten skal gennemføres på halvanden time.

Tirsdagens første løb begyndte klokken 16.