Julehjælp slår rekord - flest østjyske ansøgere på landsplan

Risalamande, flæskesteg, and, et juletræ og en masse gaver.

Julen varer længe og koster mange penge. Og for nogle familier kan det være ekstra svært at få pengene til at række til julens mange udgifter.

Det kan også ses på antallet af ansøgere til Blå Kors' julehjælp, der igen i år har slået rekord. Det gælder både på landsplan og i Østjylland. Og netop østjyderne topper listen sammenlignet med resten af landet.

- Der er rigtig mange familier derude, der har det svært økonomisk. Sidste år var vi nået op på et højt tal, men på landsplan er tallet i år steget med 1000 ansøgere, siger generalsekretær i Blå Kors Danmark, Christian Bjerre til TV2 ØSTJYLLAND.

​​​​​Ansøgninger fordelt på regioner i 2019: Midtjylland: 1.918 (27%) Nordjylland: 1.021 (14%) Hovedstaden: 1.560 (22%) Sjælland: 965 (13%) Syddanmark: 1.708 (24%) Kilde: Blå Kors

Bekymrende tendens

Sidste år modtog Blå Kors 928 ansøgninger fra østjyske familier. Men det tal er i år en del højere.

Siden ansøgningen om julehjælp åbnede den 1. november, er der kommet 1.205 ansøgninger fra familier i Østjylland.

Som del af julehjælpen får man et gavekort til Lidl.

Og det er en stigning, der bekymrer Christian Bjerre.

- Det er overraskende. Det er jo et tegn på, at der er rigtig mange derude, der har for lidt at gøre godt med i julen.

Julehjælpen, der består af et gavekort på 400 kroner til dagligvarer og et gavekort på 200 kroner til Blå Kors' genbrugsbutikker, finansieres af Blå Kors' egne midler, fonde, gaver fra privatpersoner og samarbejdspartnere.

- Vi kan kun appellere til at folk donerer lidt i en tid, hvor de fleste har råd, siger Christian Bjerre.

Hos Egenvirksomhed.nu uddeler de frivillige 390 poser med julehjælp i Favrskov, Hadsten, Hammel, Aarhus, Skanderborg, Ry og Fredericia.

Give noget tilbage

Et andet sted, der deles julehjælp ud, er hos Egenvirksomhed.nu. Til dagligt hjælper de folk på integrationsydelse og kontanthjælp med at opstarte egen virksomhed.

- Nogle af de her flygtninge, vi har hjulpet, og som kan klare sig selv, har haft brug for at give lidt tilbage, siger Metin Aydin, der er formand for Egenvirksomhed.nu.

Her er de 390 poser med julehjælp, der er finansieret af private og virksomheder fra hele landet, pakket og uddelt af frivillige.

- I år er det især flygtninge og venligboere, der har biler og overskud til at hjælpe, der uddeler poser, siger Metin Aydin.