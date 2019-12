Nyt blæsevejr på vej - risiko for vindstød af stormstyrke i aften og i nat

I aften og i nat vil det blæse kraftigt flere steder i landet. I det østjyske er det især Kattegat-øerne Anholt og Samsø, der står for skud.

På førstnævnte kommer vindstødene ifølge prognoserne op omkring stormstyrke.

Det kulminerer omkring midnat, og den kraftige vind fortsætter indtil kl. 5 i morgen tidlig. Martin Lindberg, DMI

- Der er risiko for vindstød på 25 m/s på Anholt. Lige nu blæser det en del svagere, men snart går det stærkt, siger den vagthavende hos DMI, Martin Lindberg, til TV2 ØSTJYLLAND.

- Det kulminerer omkring midnat, og den kraftige vind fortsætter indtil kl. 5 i morgen tidlig, fortsætter han.

Risikoen for vindstød af stormstyrke på den lille ø med 127 indbyggere er gældende fra kl. 23-05.

Holder øje med nedfaldne træer

I øjeblikket er det stilhed før stormen på Anholt. Men et beredskab står klar, hvis det skulle blive voldsomt.

- Det blæser ikke meget kraftigt lige nu, men vi holder øje. Hvis der kommer væltede træer og andet, er det noget, vi rykker ud til, siger formanden for Anholt Borgerforening, Liselotte Arentz Sørensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Bekymringerne for hende og de øvrige Anholt-beboere er dog i år blevet en anelse mindre, da de i sommers kunne indvie en ny kystsikring.

- Men den får også ikke til bare at læne os tilbage. Vi er fortsat udsatte her på Anholt, siger Liselotte Arentz Sørensen.

Aflyste færgeafgange

Også Samsø vil opleve stærk vind i aften og i nat. Her når de dog ikke helt op på samme kraft som på Anholt.

- Samsø vil opleve vindstød på op til 20 m/s, lyder det fra Martin Lindberg.

Prognose: Vindstød tirsdag aften klokken 22. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Vinden har også fået Samsø Rederi til at aflyse to afgange tirsdag aften.

Det drejer sig om afgangen fra Sælvig kl. 20.45 og fra Hou kl. 22.00.

- På grund af kraftig vind fra syd og nordgående strøm, vil det i aften være forbundet med stor risiko, at gå ind i Hou Havn, skriver Samsø Rederi på deres Facebook-side.

Rederiet forventer at kunne sejle normalt onsdag.

Ikke sendt varsel ud endnu

Det mest udsatte område i landet bliver tirsdag og onsdag den jyske vestkyst.

Her er der udsendt et decideret varsel om vindstød af stormstyrke.

Sådan et sendes kun ud, hvis middelvinden forventes at være over 20 m/s.

Den kraft når man lige akkurat ikke på Anholt.

Prognose: Vindstød natten til onsdag klokken 2. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik