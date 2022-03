Venstre: Det er lidt for sent at starte havneproces forfra igen

- Vi kan se, at vi ikke er alene om ikke at være vanvittigt begejstrede for den udvidelse, vi har befolkningen i ryggen og har også en forventning om at kunne sende det her ud i byrådet og blive imødekommet, siger Metin Lindved Aydin, byrådsmedlem i Aarhus for Radikale Venstre.

Han repræsenterer at af de fire partier i byrådet, der nu kræver, at der bliver nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme op med et alternativ til den store havneudvidelse, der ellers er på vej i Aarhus.