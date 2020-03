Ung iværksætter får hjælp til at kickstarte sin virksomhed

Der kommer flere og flere iværksættere i Danmark, men det kan være svært at finde hoved og hale i markedet, når man skal udvikle sin virksomhed.

Derfor havde 25 mindre sundheds- og velfærdsteknologiske virksomheder takket ja til muligheden for at få sparring med nøje udvalgte eksperter, der kan hjælpe dem med netop forretningsudvikling, på VIA University College i Aarhus N i dag, tirsdag.

02:22 VIDEO: Ege Jespersen var tirsdag mødt op for at få hjælp til at få sin virksomhed ud over stepperne. Luk video

Én af de, der forventningsfuldt var mødt op til dagens arrangement, er Ege Jespersen. Han har startet en virksomhed, der skal hjælpe både patienter og ansatte i sundhedsvæsenet.

Og det hele foregår gennem Virtual Reality-briller.

Læs også Heine lykkedes som iværksætter i fattig kommune: Nu lever han et tang-eventyr

- Vi laver de her virtuelle verdener, som man oplever inde i Virtual Reality-brillerne, og det indhold laver vi specifikt til sundhedsvæsenet, siger Ege Jespersen, der er direktør ved Åte VR, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere har de i firmaet blandt andet udviklet løsninger til børn med ADHD og forbedret rehabiliteringen for hjerneskadede. Og det nyeste påfund skal hjælpe sygeplejersker og SOSU-assistenter med at behandle KOL-patienter.

Læs også Østjysk iværksætter masserede sig til millioninvestering fra ’løver’

- Ved at bruge vores Virtual Reality-løsning kan de blive endnu bedre til at finde den korrekte behandling til KOL-borgere, så man kan undgå nogle af de dyre genindlæggelser, siger Ege Jespersen.

Markedet er en jungle

Lige nu samarbejder Ege Jespersens firma, Åte VR, med flere kommuner, Lungemedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital samt Center for Telemedicin i Aarhus.

Kommunerne er ikke vant til at se sådan nogle som os, så hvordan får vi skabt bedst mulige vilkår for at kunne sælge til dem? Ege Jespersen, direktør ved Åte VR

Men det kan være svært at komme rigtigt ind på markedet, og det er netop derfor, Ege Jespersen i dag tog til sparring med en ekspert på området, Kim Kjølhede fra Erhvervshus Midtjylland.

- Det, vi udvikler, er jo innovation. Det er ofte løsninger, der ikke er lavet før, og derfor er kommunerne heller ikke vant til at se sådan nogle som os. Vi vil gerne have sparring om, hvordan vi får skabt bedst mulige vilkår for at kunne sælge til dem, siger Ege Jespersen.

Sammen med 24 andre virksomheder fik Ege Jespersen altså hjælp af eksperter på området til dagens arrangement, der blev afholdt af MedTech Innovation Consortium.

Tenna Korsbæk Andreasen er direktør ved MedTech Innovation Consortium og har været med til at arrangere dagens sparringsrunder.

Og sparringsrunderne var designet ud fra, hvad de enkelte virksomheder har brug for.

- De deltagende virksomheder har haft mulighed for at komme med deres individuelle behov og udfordringer og møde nogle eksperter, der kan hjælpe dem lidt på vej, siger Tenna Korsbæk Andreasen, der er direktør ved MedTech Innovation Consortium, til TV2 ØSTJYLLAND.

Kort, men hjælpsomt

Sparringsrunderne varede kun 20 minutter, men selvom det var korte samtaler, så er Ege Jespersen fra ÅTE VR blevet sendt godt videre med nye overvejelser.

- Vi skal tænke over, hvem det er vi gerne vil sælge til i kommunen, altså hvem den økonomiansvarlige er. Og hvad er det, den økonomiansvarlige skal kunne se i produktet, før vedkommende er klar til at sige, at det vil de gerne investere i, siger Ege Jespersen efter sin sparringssamtale med Kim Kjølhede fra Erhvervshus Midtjylland.

Læs også Efter aflysning af årets første hjemmekamp: Nu får stadion ny superbane

Der vil i løbet af i år blive afholdt lignende arrangementer rundt omkring i landet af MedTech Innovation Consortium sammen med Welfare Tech, Life Science Innovation North Denmark og Copenhagen Healthtech Clusterog.

Gode råd til iværksættere

Ifølge Erik Løvgren Brejner, der er ekspert i entreprenørskab og projektleder ved VIA Erhverv, er de to bedste råd til iværksættere, at de skal have en vision med det de vil, og de skal tale med folk i branchen.

- Èn af grundene til at virksomheder eller iværksættere ikke overlever på markedet er, at de ikke har gjort forarbejde nok til at få et branchekendskab, der kan give dem en forståelse for, hvordan man opererer på de forskellige markeder, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Alle kan ligge inde med den gode idé, som er noget markedet rigtig gerne vil have, og som der er et behov og efterspørgsel for. Erik Løvgren Brejner, ekspert i entreprenørskab og projektleder ved VIA Erhverv

Derudover mener han, at der skal ske en kulturændring, så flere tør springe ud i at blive iværksætter uden frygten for at fejle.

- Alle kan ligge inde med den gode idé. Den gode idé er noget, som markedet rigtig gerne vil have, og som der er et behov og efterspørgsel for, men det er vigtigt, at man kommer ud og får talt med folk i branchen om sin idé, så man bliver klogere på den.

Fire fælder, iværksættere typisk falder i Erik Løvgren Brejner kommer med fire fælder, som iværksættere skal passe på med at falde i: 1: At der ikke er et marked for produktet. 2: At man giver for hurtigt op, for eksempel efter det ikke lykkedes første gang. 3: At man ikke har været grundig nok i sin planlægning, så man ikke har tilstrækkelig forståelse for branchen. 4: At man ikke har været hurtig nok til at få lavet en prototype af sit produkt, som er nødvendigt for, at man kan komme ud og snakke med potentielle kunder og samarbejdspartnere.