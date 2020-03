Efter aflysning af årets første hjemmekamp: Nu får stadion ny superbane

I dag begyndte arbejdet med at få rullet den nye bane ud på AGF's stadion.

På Ceres Park og Arena var der tidligere på dagen ikke andet end jord og et cirka 7100 kvadratmeter stort tomt område, hvor fodboldbanen plejer at være.

Den gamle og slidte bane er blevet fjernet, og nu er der blevet gjort klar til, at en ny og helt særlig bane kan komme til.

Med denne topklassebane får vi også fodboldspil i topklasse. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF og Ceres Park og Arena

I dag begyndte arbejdet med at rulle den nye bane ud på Ceres Park og Arena, som skal stå klar senest den 12. marts.

Og det er ikke en hvilken som helst bane, AGF-spillere og tilskuere får glæde af i fremtiden. Det er nemlig en hybridbane, som bliver skabt ved hjælp af en helt særlig teknologi.

VIDEO: AGF stadion får en helt særlig hybridbane, som de har 14 dage til at få på plads.

- Den nye hybridbane bliver en topklassebane, som er lavet med samme teknologi, der blev brugt under VM i Rusland i 2018. Malmø FF spiller også på samme slags bane i Europa League lige nu. Med denne topklassebane får vi også fodboldspil i topklasse, siger Søren Højlund Carlsen, der er kommunikationschef i AGF og Ceres Park og Arena til TV2 ØSTJYLLAND.

Den 16. februar måtte AGF udsætte årets første hjemmekamp mod Randers FC, fordi den gamle bane ikke kunne håndtere de massive mængder regn, der var faldet.

- Det er rigtig fedt, at vi får en hybridbane. Vi har haft problemer med vores gamle bane, og nu får vi en bane af super kvalitet, og det er vi rigtig glade for, siger Søren Højlund Carlsen.

Groet i kæmpe drivhus

Den nye hybridbane er 90 procent naturgræs og 10 procent kunstgræs, hvor den gamle bane udelukkende var lavet af naturligt græs.

- Det gør banen meget kraftigere og mere lækker, og så får man en helt fin, smuk og plan bane, der holder meget længere. Hybridbaner er noget af det ypperste inden for fodboldbaner i verden, og det bliver altså også det, vi får her i Aarhus, siger Søren Højlund Carlsen og fortsætter:

VIDEO: I dag, tirsdag, begyndte arbejdet med at få lagt den nye superbane ved Ceres Park og Arena.

- Og så vil spillerne selvfølgelig kunne mærke det, i og med at banen er helt plan og rigtig lækker at spille på. Man vil både kunne se det rent visuelt, men det er selvfølgelig spillerne, der vil kunne mærke det mest.

Og det er ikke nogen smal sag at lave sådan en hybridbane.

Lokalopgøret mod Randers FC bliver en helt særlig kamp at indvie den ny bane til. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF og Ceres Park og Arena

Den cirka 7200 kvadratmeter store hybridbane er blevet groet i et endnu større drivhus på Fyn, hvor man har brugt en helt særlig teknologi fra Italien. Og den store bane har været ude på noget af en tur fra Fyn til Aarhus.

- Det er et stort gulvtæppe, der er blevet transporteret herop på flere lastbiler, siger Søren Højlund Carlsen.

De mange ruller hybridgræs skulle transporteres på flere lastbiler, efter det havde groet i et kæmpe drivhus på Fyn.

Lokalopgør skal indvie superbane

Arbejdet med at få fjernet den gamle bane og lagt den nye startede lige efter fredagens kamp mod Hobro.

Vi har rigtig gode folk og eksperter med ind over, så det kan lade sig gøre inden for relativt kort tid. Søren Højlund Carlsen, kommunikationschef i AGF og Ceres Park og Arena

Og de kommer til at have 14 dage til at få det hele klaret.

Banen skal nemlig stå snorlige torsdag den 12. marts, når AGF møder lokalrivalerne Randers FC på hjemmebane efter aflysningen midt i februar.

Torsdag den 12. marts bliver den nye superbane indviet i lokalopgøret mod Randers FC. Arkivfoto. Foto: Ernst van Norde - Ritzau Scanpix

- Vi har rigtig gode folk og eksperter med ind over, så det kan lade sig gøre inden for relativt kort tid, siger Søren Højlund Carlsen og tilføjer:

- Vi er meget spændte og glade for, at vi kan præsentere den nye bane til lokalopgøret mod Randers FC. Det bliver en helt særlig kamp at indvie den ny bane til.