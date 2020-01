Universitet erkender fejl: Udledning af kvælstof mindre end antaget

Aarhus Universitet har begået en ny regnefejl, hvor det nu fremgår, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst, men stadig for meget. Genrefoto. Foto: Henning Bagger - Ritzau Scanpix

Aarhus Universitet har begået en ny fejl, da det nu fremgår, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst, men stadig for meget.

Fejlen rækker tilbage til basisåret 1990 og betyder eksempelvis, at der er udledt 3000 ton mindre end oplyst i 2018. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Kort før jul blev forskerne opmærksomme på flere uforklarligt store forskelle mellem nye og gamle metoder, når man analyserede resultaterne på mindre områder og på tilførslerne til havet.

Aarhus Universitet har begået en ny regnefejl, hvor det nu fremgår, at Danmark udleder mindre kvælstof end hidtil oplyst, men stadig for meget. Foto: Axel Schütt/Jysk Fynske Medier/Ritzau Scanpix

Forskellene var dog for store til at kunne forklares med nye regnemetoder, og der blev iværksat en ny gennemgang, der blotlagde fejlene.

Udledningen af kvælstof er stadig mindst 10.000 ton mere end målet. I forbindelse med de kommende vandområdeplaner for 2021-2027 vil målbelastningen blive opdateret.

Seniorrådgiver Hans Thodsen fra Aarhus Universitet forklarer, at det nye resultat skyldes et bedre beregningsgrundlag.

- Det kaldes for en regnefejl, men vi regner på samme måde nu. Det er beregningsgrundlaget, der kunne have været bedre. Det har ikke været velegnet til det, det er brugt til.

- Men teknisk set er det ikke en regnefejl, det er ikke sådan, at vi har skrevet plus, hvor det skulle have været minus, siger han.

Siden basisåret 1990 er der brugt nogle bestemte målestationer til faktatjek af beregningerne, men forskerne har fundet ud af, at de ikke egner sig til det.

Mens fejlen er rettet for udledning af kvælstof, mangler der ifølge ministeriet stadig beregninger for fosfor. Seniorforskeren oplyser dog, at udledningerne for fosfor også går ned.

I gennemsnit er den hvert år fra 1990 til 2018 faldet med 100 tons fosfor årligt.

Minister: Man skal kunne stole på forskernes beregninger

Ministeren har bedt Aarhus Universitet om en teknisk gennemgang af sagen.

Universitetet er endnu ikke klar over det præcise omfang i den nye sag. De årlige udledninger i perioden 1990-2018 er som gennemsnit overestimeret med cirka 1000 ton.

Der er ganske enkelt brugt flere målestationer end tidligere og anvendt bedre modeller til beregninger af mængden af kvælstof og fosfor, der strømmer via vandløb til havet.

Lea Wermelin (S), miljøminister.

Det oplyser Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet i en pressemeddelelse. Ifølge ministeren er politikerne og befolkningen nødt til at kunne stole på forskernes beregninger.

- Det er afgørende, og derfor har mit ministerium bedt universitetet om en plan for, hvordan de vil øge kvalitetssikringen af deres forskning fremover, siger Lea Wermelin.

Miljøminister Lea Wermelin (S) vil have en plan for, hvordan man fremover vil øge kvalitetssikringen af forskning fra Aarhus Universitet. Foto: Ida Guldbæk Arentsen - Ritzau Scanpix

Sagen kommer efter en anden regnefejl fra universitetet, som omhandlede lavbundsjorde. Miljøminister Lea Wermelin (S) er ærgerlig.

- Det er dybt utilfredsstillende, at Aarhus Universitet ikke har haft styr på tallene, og det er desværre sket flere gange i den seneste tid. Vi er som politikere nødt til at kunne stole på fakta fra forskerne, når vi diskuterer og træffer politiske beslutninger, siger hun.

I efteråret trak Aarhus Universitet en rapport om oksekøds klimabelastning tilbage. Problemet i rapporten var, at interesseorganisationen Landbrug & Fødevarer havde skrevet flere afsnit og påvirket pressemeddelelsen om resultaterne.

