Tivoli Friheden genåbner uden forlystelser i drift

Forlystelsesparken Tivoli Friheden i Aarhus genåbner tidligst tirsdag.

Det siger administrerende direktør Henrik Ragborg Olesen til DR Nyheder lørdag.

Tivoli Friheden har været lukket siden torsdag, hvor en 14-årig pige mistede livet i en ulykke i rutsjebanen Cobraen.

- Det er helt afgørende vigtigt, at folk føler sig trygge ved at skulle på arbejde igen, og der er nogen, der stadig skal have bearbejdet de ting, de oplevede i forbindelse med ulykken i torsdags.

- Det er en proces, der tager tid. Det går i den rigtige retning, men vi må have respekt for, at vi ikke kan bede nogen servicere gæster, før vi er helt sikre på, at de kan gøre det med tryghed, siger han til DR Nyheder.