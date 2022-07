14-årig pige død i Tivoli Friheden

Østjyllands Politi opfordrer på det kraftigste til, at man ikke deler billeder og videoer af ulykken på sociale medier eller andre steder. Har man materiale, som kan være relevant for politiets efterforskning, skal politiet kontaktes via 114.

Parken er tømt for gæster og pårørende og vidner er samlet i Tivoli Friheden, hvor de blandt andet får tilbudt psykologbistand.

Vidner, som har oplysninger om hændelsen, bedes kontakte Østjyllands Politi på tlf. 114.