Tivolidirektør: Del alle Cobra-oplevelser med politiet

Torsdagens tragiske dødsulykke i Tivoli Friheden, hvor en 14-årig pige mistede livet i rutsjebanen Cobraen, har hurtigt medført mange spekulationer om sikkerheden i den pågældende forlystelse, og spekulationerne er Tivoli-direktør Henrik Ragborg Olesen også bekendt med.

- Jamen jeg har også hørt om de her mange forskellige ting, og politiet vil meget gerne høre om alle de hændelser, folk mener at have oplevet, siger Henrik Ragborg Olesen og oplyser, at man kan kontakte Østjyllands Politi på deres hovednummer eller via politiets fællesnummer 1 1 4.

- Der sidder folk, der kender til sagen, og som er klar til at tage imod folks henvendelser, og det er sikkerheden for, at vi får vendt hver en sten i det her. Det er i alles interesse. Også i Tivolis, siger Henrik Ragborg Olesen.

- Den skal vi ikke prøve igen

TV2 ØSTJYLLAND har talt med flere gæster i Tivoli Friheden, der har friske oplevelser med Cobraen. Oplevelser, hvor der ikke er en dokumenteret sammenhæng til ulykken torsdag.

Sabrina Thomsen fra Hornslet kørte i sidste uge sammen med sin søn i Cobraen, og hun syntes, den larmede mere, end den plejer, fortæller hun i dag.