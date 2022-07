Øjenvidne: - Der lød et kæmpe brag og mit barn vågnede

Lige nu samles flokke af mennesker foran Tivoli Friheden i Aarhus. Det sker, efter de er blevet bedt om at forlade parken efter en alvorlig ulykke.

- Jeg kan se, at de fleste mennesker er forsvundet. Der står grupper af folk herude, som prøver at ringe hjem for at fortælle, de er okay, fortæller TV2 ØSTJYLLANDs reporter Thomas Medom Marcus, som er på stedet.

Han har også været i kontakt med ledelsen i Tivoli Friheden, der lige nu ikke ønsker at svare på spørgsmål.

Det vil flere øjenvidner til gengæld gerne.

- Jeg har talt med en kvinde, som fortalte, at hun hørte et højt brag. Det vækkede hendes barn, som tog lur. Derefter blev de ret hurtigt sendt ud. Hun fortalte også, at så vidt hun vidste, var der folk, som var klemt fast, fortæller journalist, Thomas Medom Marcus.

Østjyllands Brandvæsen oplyser til TV2 ØSTJYLLAND, at der er tale om tre personer, der er kørt til kontrol på hospitalet.

En af vognene har revet sig løs, og at gæster er fastklemt. Der skulle være tale om en alvorlig ulykke, oplyser brandvæsnet, der er igang med at frigøre fastklemte gæster.

