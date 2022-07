Politiet opfordrer tivoligæster til at kontakte pårørende

Her vil der være mulighed for at snakke med politiet, hvis man har brug for det.

- Vi opfordrer desuden til, at dem, der har været i Tivoli Friheden, kontakter deres pårørende for at fortælle dem, at man har det godt, siger han.

Forlystelse har været involveret i ulykke før

Østjyllands Politi modtog anmeldelsen om ulykken klokken 12.50 og kørte straks til ulykkesstedet. Her fik de assistance fra Østjyllands Brandvæsen, der hjalp med at få personerne ud af forlystelsen.