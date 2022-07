Flere bekymrede børn og voksne har brug for hjælp efter Tivoli-dødsulykke

Den uhyggelige tragedie har printet sig ind i flere børn, unge og voksnes tanker, og det mærker de blandt andet hos Børns Vilkår, der driver BørneTelefonen og ForældreTelefonen.

Her har de modtaget flere henvendelser fra bekymrede borgere, der har brug for at tale om torsdagens ulykke.

- Der har både været henvendelser i løbet af aftenen og natten, hvor børn har ligget vågne med de her tanker og behov for at snakke om det, siger Signe Lund Juhler, der er afdelingschef for Børns Vilkår i Aarhus.