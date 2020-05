Stjernedrys under regnbuen da Aros atter slog dørene op

Nærmest som var de verdensstjerner på den røde løber på vej ind til en Oscar-fest, ankom de første gæster fredag til kunstmuseet Aros, hvor de blev mødt af et udpluk af den danske verdenspresse, som var godt repræsenteret til genåbningsfesten.

- Det var lidt intimiderende faktisk, men vi er ikke de eneste her, så det er okay, lød det fra James Miller, der sammen med sin kæreste var nogle af de allerførste, der fredag klokken 10 besøgte kunstmuseet Aros, hvor pressen var budt ind til åbningsfest efter to måneders corona-nedlukning.

Her ses et lille udpluk af de ventende pressefolk, der fredag var klar til at dokumentere museets genåbning.

James Miller og kæresten Daniel Noesgaard fra København har benyttet den forlængede weekend til at tage en smuttur til Aarhus.

- Vi fandt vi lige pludselig ud af, at museerne åbnede igen. Det vidste vi ikke, da vi tog afsted hjemmefra, så det var en dejlig overraskelse. Og James har aldrig været i Aarhus før, så selvfølgelig skulle vi på Aros, siger Daniel Noesgaard.

Udvidet genåbning

Fredag klokken 10.00 genåbnede kunstmuseet Aros som et af de første museer herhjemme i kølvandet på corona-nedlukningen. Sent onsdag aften blev politikerne på Christiansborg enige om at udvide fase to af genåbningen til blandt andet også at gælde museer.

Mindre end 36 timer senere kunne de ventende pressefotografer så knipse løs af de første gæster på besøg hos det store museum under regnbuen i hjertet af Aarhus.

På Aros går sikkerhed og kunst hånd i hånd i denne tid. Foto: Bo Amstrup - Ritzau Scanpix

- Jeg tror måske, at vi var lidt bange for, at der ville komme rigtig, rigtig mange mennesker her i dag, så vi tænkte, at det var en god idé at komme i lidt god tid, så vi kunne nå at få det lidt for os selv, siger Daniel Noesgaard.

God plads til gæsterne

Erlend Høyersten, der er direktør hos Aros, var naturligvis en glad mand denne fredag, hvor gæsterne igen er begyndt at myldre ind på museet.

- Det er dejligt at se, at publikum finder tilbage. Det kribler i maven, og det er godt, siger han.

Erlend Høyersten glæder sig naturligvis over genåbningen af museet.

Erlend Høyersten fortæller, at museet har gjort en masse for at blive helt klar til genåbningen og sikre en tryg oplevelse for gæsterne.

- Vi har gjort alle de forberedelser, vi kan gøre, og som vi bør gøre. Og der er afskærmning, retningsanvisninger og sprit, og alt det som vi nu har været vant til i snart to måneder, siger han og fortsætter:

- Og så skal man heller ikke glemme, at det er et stort museum. 13.000 kvadratmeter er der til publikum. Så folk føler sig trygge, og er tilpasse, når de går rundt her.

Rart at mødes fysisk

Med til genåbningen var også veninderne Inga Højland og Janne Sandholdt.

- Det var ikke vigtigt for os at være de første, men det var bare det, vi aftalte. Jeg skal hjem og arbejde lidt bagefter, så vi skulle lige have klaret det fra morgenstunden af, siger Inga Højland, der de seneste måneder har savnet at komme mere ud.

- Jeg har savnet at gå i biografen, være på café eller sådan et sted, som det her, så man ikke altid mødes på Skype. Det er rart at kunne mødes fysisk, siger hun.

Janne Sandholdt og Inga Højland på toppen af Aros.

Veninderne er enige om, at tur på museum er en god måde at være sammen på, hvor man udover det sociale også oplever noget.

- Og så synes jeg, der er meget forskelligt at se. Vi er på vej en tur op for at kigge ud over byen, og så skal vi ned i caféen, og vi skal se, hvad der er af nye udstillinger, siger Janne Sandholdt.

Fredag er retningslinjerne for genåbningen af museerne kommet. Her fremgår det, at man opfordres til at aflyse aktiviteter, der får folk til at stimle sammen. Det betyder eksempelvis, at genåbnede museer og zoologiske haver bør droppe de guidede rundvisninger.