Fastlagte ruter og tidsintervaller: Sådan genåbner museerne

Nu begynder de østjyske museer igen at slå dørene op for besøgende efter to måneders nedlukning. Og de er mere end klar, lyder det.

Nogle steder laver de ensrettede ruter gennem udstillingerne, mens man andre steder skal bestille et bestemt tidsinterval at komme på.

Museerne opfordres til at droppe rundvisninger, lyder det i de nye retningslinjer, som vurderes fornuftige af Britta Andersen, museumsdirektør på Gammel Estrup Herregårdsmuseum på Djursland.

I selve hovedbygningen på Gammel Estrup ved Auning er der etableret ensretning, så gæsterne følger en fastlagt rute rundt, og der vil være god afstand alle steder og mulighed for at vaske og afspritte hænder.

- Vi har god plads fordelt på flere etager, men vi vil ikke risikere at udsætte folk for at komme for tæt på hinanden, hvis deres veje for eksempel krydser ved en døråbning. Derfor laver vi en ensrettet vej rundt, så folk ikke klumper sammen, siger Britta Andersen til TV2 ØSTJYLLAND.

Britta Andersen frygter ikke, at Gammel Estrup rammes af faldende besøgstal den kommende tid. Normalt er der mange udenlandske turister om sommeren, men hun forventer, at danskerne i stedet finder vej til Auning. Foto: Gl. Estrup

Derudover kalder museet alt personale og mange frivillige ind, så gæsterne kan hjælpes bedst muligt efter de nye retningslinjer, der altså også indebærer ekstra rengøring. Herregårdsmuseet åbner på mandag.

Også Museum Jorn i Silkeborg har lavet en fast rute til gæsterne.

- Alle vores udstillinger er åbne, og vi har arbejdet meget på, at folk skal være trygge ved at komme her, sagde museumsdirektør Jacob Thage torsdag til TV2 ØSTJYLLAND.

Jacob Thage og resten af de ansatte på Museum Jorn byder gæsterne velkommen igen fra på tirsdag. Foto: Museum Jorn

Bestil et tidsrum online

Moesgaard Museum i det sydlige Aarhus genåbner ligeledes på tirsdag. Også her kommer til at foregå på en lidt anden måde end normalt.

Museet har valgt at indføre tidsintervaller på billetterne, der skal købes online i forvejen. På den måde håber museet at kunne styre, hvor mange gæster der er, og at de får en tryg museumsoplevelse med god afstand.

- Vi glæder os til igen at få liv i museet og møde vores gæster. Og ikke mindst til igen at kunne byde publikum indenfor i vores store særudstilling om Pompeji, som var et stort trækplaster før Corona nedlukningen, siger direktør Mads Kähler Holst i en pressemeddelelse og fortsætter:

- De kommende dage skal vi have medarbejderne tilbage på arbejde igen til en sikker og klar arbejdsplads, og så skal vi have dem instrueret i de nye arbejdsgange, der også skal gøre det sikkert og trygt for vores gæster at besøge museet, når vi slår dørene op på tirsdag.

Moesgaard Museum genåbner på tirsdag. Foto: Michael Bernstorff

Moesgaard Museum har gennemgået alle udstillinger og publikumsfaciliteter, og der vil være ekstra overvågning samt afstandsmarkeringer og ekstra rengøring, oplyser museet.

Undgå rundvisninger

Fredag er retningslinjerne for genåbningen af museerne kommet. Her fremgår det, at man opfordres til at aflyse aktiviteter, der får folk til at stimle sammen. Det betyder eksempelvis, at genåbnede museer og zoologiske haver bør droppe de guidede rundvisninger.

Det fremgår af retningslinjer, der er udsendt fra Kulturministeriet, og omfatter kulturinstitutioner såsom museer, kunsthaller, zoologiske haver og lignende.

Her står blandt andet, at "institutionerne bør undlade at gennemføre aktiviteter, der fremmer sammenstimling af mange mennesker, for eksempel foredrag, forestillinger, rundvisninger og arrangementer".

Sådan skal museer indrettes under coronaudbrud Kulturministeriet har fredag offentliggjort retningslinjer for, hvordan museerne og de zoologiske haver kan indrettes, så der ikke er for stor smittefare for de besøgende: * Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer for coronavirus skal overholdes. For eksempel skal der være håndsprit eller vand og sæbe tilgængeligt for alle besøgende og ansatte. * Museer bør undlade aktiviteter, som kan gøre, at mange mennesker stimler sammen. Det gælder blandt andet foredrag, forestillinger og rundvisninger. * Der bør udvises forsigtighed med genstande touchscreens, læringsmidler, udstillede genstande, som mange rør ved. Publikum bør have mulighed for at anvende håndsprit både før og efter brugen. Alternativt bør sådanne genstande undgås. * Der skal holdes godt øje med antallet af publikum, og det bør overvejes at sætte et loft over antallet af gæster baseret på, hvor stort stedet er. * Samtidig skal der undgås store køer. Der bør være personale/vagter til at sikre dette. * Der bør overvejes onlinetidsbestilling og begrænsning af, hvor længe gæsterne må være på museet eller i zoo - for at der ikke er for mange gæster ad gangen. Kilde: Kulturministeriet.

Generelt opfordres stederne til at sørge for, at kunderne har mulighed for at vaske eller afspritte hænder. Myndighedernes råd og anbefalinger bør desuden hænge synligt fremme, lyder det.

Ministeriet påpeger, at retningslinjerne er vejledende, men at kulturinstitutioner skal overholde love og regler.

Ingen corona-tømmermænd her

På Gammel Estrup er museumsdirektøren lykkelig for endelig at kunne komme i gang igen, og hun frygter ikke, at museet rammes af corona-tømmermænd med fald i besøgstallet.

- Vi satser på at få den bedste sommer nogensinde. Vi har generelt den seneste tid oplevet en stor opbakning lokalt, og vi har kunnet se, at mange har benyttet vores haver og udendørsområde til udflugter, siger Britta Andersen.