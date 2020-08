Socialdemokrat skifter parti i protest

Byrådsmedlem Mahad Yussuf skifter fra Socialdemokratiet til Radikale Venstre. Han giver partiets værdipolitik skylden for sit partiskifte.

- I de senere år må jeg desværre erkende, at partiet og jeg er vokset fra hinanden i forhold til den værdipolitiske linje på landsplan. For mig handler politik om at kæmpe for et rummeligt Danmark, som har plads til forskellighed, siger han i en pressemeddelelse.

Og nu tager han konsekvensen.

- Derfor har jeg i dag truffet en meget svær beslutning. Jeg har valgt at melde mig ud af Socialdemokratiet, udtaler han i en pressemeddelelse.

Mahad Yussut har været medlem af Aarhus Byråd for Socialdemokratiet siden 2018. Debatten om coronasmitte blandt borgere med anden etnisk herkomst har fået ham til at træffe sin beslutning, forklarer han.

I den seneste tid under coronakrisen har vi igen set den generaliserende tone være stærkt fremme. Det gavner intet at tale i en mistænkeliggørende tone til vores medborgere Mahad Yussuf

Både borgmester Jacob Bundsgaard og statsminister Mette Frederiksen er fremhævet smitte blandt etniske minoriteter som et særligt problem under coronakrisen. I Aarhus begyndte det seneste udbrud med en kraftig stigning blandt borgere med somalisk baggrund.

Jacob Bundsgaard fik kritik for at sætte tal på, hvor mange smittede i Aarhus, der havde somalisk baggrund. Statsminister Mette Frederiksen holdt lørdag i sidste uge pressemøde. Her tog hun også smittetallene blandt etniske minoriteter op.

- Når vi nøgternt kigger på smittetallene i Danmark, så er der ganske enkelt for mange mennesker med ikkevestlig baggrund, som er smittet, sagde hun.

Hun anerkendte samtidig, at der er forhold, der betyder, at der er større risiko for at blive smittet, hvis man lever mange på lidt plads, og hvis man har jobs som taxachauffør, sosu-hjælper eller rengøringspersonale. Forhold mange borgere med ikke-vestlig baggrund lever under.

- Men vi bliver også nødt til at stille spørgsmålet, om det er hele forklaringen, sagde den socialdemokratiske statsminister.

Det er den slags udtalelser, der får Muhad Yussuf til at forlade det parti, han har støttet, siden Svend Auken var en del af dansk politik.

Muhad Yussuf beholder sine udvalgsposter. Socialdemokratiet, SF og Radikale Venstre har fortsat et flertal på 18 mandater i Aarhus byråd.