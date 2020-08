Mange smittede somaliere: - Vi er alle blevet for optimistiske

Ud af sidste uges 78 nye smittetilfælde af corona-virus i Aarhus Kommune, er 61 af tilfældene personer med somalisk herkomst. Det oplyser Statens Serum Institut.

Der er tale om ophobning inden for familier i flere forskellige boligområder.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for smittesporing i Danmark, er fortsat ved at danne sig et fuldt overblik over smittekæderne i Aarhus. Det oplyser styrelsen i en pressemeddelelse.

- Situationen i Aarhus består af flere separate mikroudbrud, mellem hvilke der ikke umiddelbart er tegn på forbindelse, siger overlæge Charlotte Hjort, som også er enhedschef i Tilsyn og Rådgivning Nord i Styrelsen for Patientsikkerhed.

Beboerformand: - Fokus bør ikke kun være hos somaliere

Men det er ikke nok at fokusere på den somaliske gruppe, siger Abdinasir Jama, beboerformand i Gellerupparken.

- Vi har rigtig mange minoriteter, hvor det stiger. Der skal ikke alene være fokus på somaliere, men på alle minoriteter.

Abdinasir Jama har ikke noget bud på, hvorfor 61 ud af 78 smittede i Aarhus i sidste uge havde somalisk baggrund.

Han mener, at det er en del af et generelt problem i samfundet lige nu.

- Det føles som om, at corona er ved at forsvinde. Vi er blevet for optimistiske. Folk spritter ikke længere af i supermarkedet, og folk kigger mærkeligt, når man ikke vil give håndtryk, siger Abdinasir Jama.

Politiker: - Det er en ’perfekt cocktail’

Det undrer ikke politiker og socialrådgiver Ali Aminali, at det forholder sig sådan. Han advarede om netop den udvikling tilbage i marts og april, siger han.

- Det er en ’perfekt cocktail’.

Ali Aminali er politiker, socialrådgiver og debattør

Ali Aminali har arbejdet som socialrådgiver i områder som Rosenhøj, Kjærsland og Søndervangen i Aarhus, hvor der bor mange somaliere.

Herfra kender han til deres særlige familiemønstre, kultur og adfærd.

Igennem sit arbejde som socialrådgiver har han oplevet, hvordan der blandt den somaliske minoritetsgruppe er en tendens til at stole mere på hinanden, nabo eller familiemedlemmer end de officielle udmeldinger fra myndighederne. Ali understreger, at dette er et kulturelt problem.

Et andet problem er, at mange somaliske familier bor mange sammen på få kvadratmeter.

- En mor med tre-fire børn kan ikke isolere sit barn, hvis det har symptomer. Hun har simpelthen ikke plads i sin lejlighed. Hun har heller ikke råd til at tage i sommerhus, siger Ali Aminali, der har tidligere har stillet op til Folketinget for Det Konservative Folkeparti.

Ali Aminali: - Oplysning er ikke problemet

Borgmester Jacob Bundsgaard meldte tirsdag ud, at kommunen nu vil optrappe oplysningsindsatsen blandt somaliere, men det mener Ali Aminali er skudt helt ved siden af.

- Det er noget vrøvl. Der har været masser af information, også i udenlandske medier. Så selvom man ikke ser dansk tv, så ved man stadig, at der er corona, siger Ali Aminali til TV2 ØSTJYLLAND.

Indsats skal sættes ind over for alle grupper

Ali Aminali mener ligesom beboerformanden, at det skal være en indsats, der omfatter alle grupper i de udsatte boligområder i den kommende tid.

- I dag er det den somaliske gruppe, i morgen kan det være en anden gruppe i de her udsatte områder.

Abdinasir Jama vil nu tage de samme metoder i brug, som man gjorde i begyndelsen af corona-krisen i foråret. Men det er ikke nok, lyder det fra den konservative debattør og politiker, Ali Aminali.

Abdinasir Jama Mohamed er beboerformand i Gellerupparken.

Han mener, at der skal en mere konkret indsats til end den generelle oplysning om god afstand og håndhygiejne, som er blevet et nationalt mantra siden corona kom til landet i foråret.

- Man skal ud og opspore det, og så skal man banke på døren. Det her er et kulturel problem og ikke kun sprogligt. Vi er nødt til at henvende os konkret til de her grupper og bede dem om at udvise samfundssind, siger Ali Aminali.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Aarhus Kommune vil i den kommende tid målrette sin kommunikation til somaliske familier via boligforeninger og institutioner i områder, hvor der bor mange med somalisk baggrund.