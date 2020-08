Borgmester: Vi har alle et ansvar, og vi skal passe på hinanden

Budskabet fra Jacob Bundsgaard er klart. Smitten er her stadig, og vi skal fortsat huske at følge myndighedernes anbefalinger om afstand og god hygiejne.

- Det er en alvorlig situation, og det kalder på handling.

Sådan siger Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S). Ordene falder på baggrund af, at 104 personer siden fredag har fået konstateret coronasmitte i kommunen.

På et krisemøde tirsdag blev det derfor blandt andet besluttet at genindføre besøgsrestriktioner på plejehjem og sociale institutioner, ligesom de 4000-5000 ansatte på de to områder skal testes hver uge.

- Vi har alle et ansvar

Og budskabet fra borgmesteren er klart. Vi skal alle handle.

- Det her er jo noget, vi alle sammen har et ansvar for. Vi kan ikke som kommune løse det selv, og derfor har vi brug for at minde alle borgere og hinanden om, hvad det er for nogle retningslinjer, der er gældende, for vi kan ikke tillade os at slække på dem, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

- Smitten er her stadig. Nu ser vi en opblomstring, og det er et wake-up call til os alle sammen om at passe på og passe på hinanden.

Borgmesteren mener ikke, at man som aarhusianer har grund til at være urolig over situationen.

- Nej, man skal ikke være urolig. Man skal være opmærksom, og man skal overholde de retningslinjer, der er, og vi skal hjælpe hinanden med at huske på, at smitten stadig er her, siger han.

Det somaliske miljø er hårdt ramt

I Aarhus har man på det seneste blandt andet konstateret smitte hos nogle studerende på universitet, nogle ansatte i ældreplejen og et par buschauffører. Og så er det somaliske mindretal i byen hårdt ramt af smitten.

- Vi kan se, at vores somaliske mindretal udgør omkring halvdelen af de nye smittede. Dem kommer vi til at lave en særlig målrettet kommunikationsindsats mod. Men det er ikke kun begrænset til det somaliske mindretal. Det her er noget, hvor der generelt er grund til at have en stor opmærksomhed på, siger Jacob Bundsgaard og fortsætter:

- Vi vil gerne komme med en generel opfordring til os alle sammen om at overholde de retningslinjer, der er. Vi skal tænke os om alle sammen og sørge for ikke at sætte os selv eller andre i en situation, hvor man risikerer enten at blive smittet eller at smitte andre. Der er brug for, at vi øger agtpågivenheden generelt i hele det aarhusianske samfund.

Følg Sundhedsstyrelsens 5 gode råd for at beskytte dig selv og andre mod smitte - Vask dine hænder tit eller brug håndsprit - Host eller nys i dit ærme - ikke i dine hænder - Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt - Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen - Hold afstand og bed andre tage hensyn

Jacob Bundsgaard fortæller, at man foreløbigt ikke ved, hvor smittespredningen mere præcist kommer fra. Han afviser dog, at noget peger i retning af AGF-fansenes medajlefejring, som ellers flere steder har været i skudlinjen.

- Vi kommer til i et meget tæt samarbejde med sundhedsmyndighederne på nationalt plan om at lave smittesporing og kigge på de mønstre, der måtte være, så der kan sættes ind.

Borgmesteren forventer, at man med en øget kommunikation, besøgsrestriktioner og flere tests kan lykkes med at få smittetallet bragt ned igen.

- Vi kommer til at følge det her meget nøje i tæt samarbejde med de nationale myndigheder for at sikre, at hvis der er behov for yderligere tiltag, så vil vi tage dem. Men indtil videre er det det her, vi forventer er nødvendigt - men også tilstrækkeligt - for at inddæmme smitten. Vi har tidligere vist, at vi kan gøre det i fællesskab som samfund, og det skal vi gøre igen.