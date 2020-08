Samsøfærge aflyser 36 afgange efter brand

En brand midt i juli trækker spor ind i fartplanen for færgen Prinsesse Isabella, der sejler fra Hou til Samsø.

I alt vil 36 afgange blive aflyst i de kommende uger, mens færgens kabler bliver repareret.

Der er tale om de sene afgange kl 20.45 og 22.00 fredag, lørdag og søndag fra fredag den 14. august og seks uger frem.

De mange aflysninger er dog ikke noget, der skaber panik hos Samsø Rederi. Det fortæller direktør Carsten Kruse.

- Det klarer vi bare. Det er ikke noget problem. Det er småting i forhold til de 28.000 bookninger, vi måtte betale tilbage tidligere på året, siger han.

Færgen har to af alting

Han forklarer, at færgen er sat sådan sammen, at der er to af alting på en færge. Det vil sige, at når man reparerer i det ene maskinrum, kan færgen sejle videre med motorerne i det andet maskinrum.

Derfor kan færgen stadig sejle de resterende afgange, selvom der skal udskiftes knap 300 kabler, der tog skade, da der udbrød brand i en turbolader på Prinsesse Isabella den 15. juli.

En del kan udskiftes i dagstimerne, mens færgen sejler, men en del af arbejdet kræver, at strømmen slukkes på Prinsesse Isabella.

Carsten Kruse oplyser, at de passagerer, der har booket billetter til de aflyste afgange, vil blive flyttet til en tidligere afgang.