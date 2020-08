SOSU-elever og underviser smittet med corona

Tre elever, som går på SOSU Østjylland, er blevet testet positiv med COVID-19. Det samme er en underviser.

- Den ene blev vi orienteret om i mandags og de to andre i går, fortæller direktør for SOSU Østjylland, Anette Schmidt Laursen, til TV2 ØSTJYLLAND.

SOSU Østjylland er en af landets største SOSU skoler med 1.200 årselever. Her er uddannelser inden for social- og sundhedsområdet.

- Vi har været optaget af at skabe ro og tryghed blandt elever og medarbejdere. De tre tilfælde, vi har haft, er blevet håndteret i samråd med Styrelsen for Patientsikkerhed, fortæller Anette Schmidt Laursen.

De tre smittede elever går på SOSU Østjylland, Aarhus-afdelingen. Foto: Google Maps

De andre elever i de to klasser, hvor de smittede elever kommer fra, er også blevet sendt hjem med opfordring om at blive testet. Anette Schmidt Laursen, direktør for SOSU Østjylland

De tre elever er blevet sendt hjem og vil blive fjernundervist – det samme vil deres klassekammerater.

- De andre elever i de to klasser, hvor de smittede elever kommer fra, er også blevet sendt hjem med opfordring om at blive testet og blive hjemme i to-tre dage, indtil testresultaterne er klar, fortæller Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.

Planen er, at den almindelige undervisning genoptages fra på mandag for de elever, som ikke er smittet.

Underviser også testet positiv

En underviser på SOSU Østjylland er også blevet testet positiv med COVID-19 og været hjemme siden fredag.

- Underviseren har haft det hold, hvor der også er to elever, som var smittet - men ikke andre hold, siger Anette Schmidt Laursen, som fortæller at to eller tre andre undervisere er blevet sendt hjem og bedt om at blive testet.

SOSU Østjylland har afdelinger i Aarhus, Silkeborg og Skanderborg. Alle tre tilfælde er fra Aarhus-afdelingen. Ifølge direktøren så har de gjort, hvad de kan for at forebygge mod smittespredning.

- Vi har en række forebyggende indsatser. Øget rengøring to gange om dagen. Der er sprit tilgængeligt alle steder. Alle lokaler er indrettet, så afstandskrav bliver overholdt. Undervisning og pauser foregår så vidt muligt udenfor, siger Anette Schmidt Laursen.

Gør I nok for at inddæmme smitten og bør I ikke sætte mere drastiske ting i værk?

- Hvad skulle det være? Vi prøver straks at inddæmme smitten. Det er svært, hvis vi skulle gøre mere, end det vi gør. Vi kan ikke bare lukke skolen ned, da vi er underlagt Undervisningsministeriets bekendtgørelser for undervisning, siger Anette Schmidt Laursen til TV2 ØSTJYLLAND.