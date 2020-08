Mand kørte over for rødt, flygtede fra ulykke og truede vidne

En 44-årig mand er sigtet for flere forhold, efter han kørte over for rødt og ind i en anden bil. Foto: Mads Claus Rasmussen - Ritzau Scanpix

Tirsdag eftermiddag skete der et færdselsuheld i krydset Paludan-Müllers Vej/Tyge Søndergaards Vej i Aarhus.

- Ifølge vidner på stedet kørte en 44-årig mand i høj fart over for rødt og banker ind i en bil, fortæller kommunikationsrådgiver hos Østjyllands Politi Jakob Christiansen.

I den påkørte bil sad en 46-årig kvinde, som umiddelbart ikke kom alvorligt til skade.

Et opmærksomt vidne tager på hans skulder og beder ham om at blive. Det reagerer han kraftigt på og truer ham. Jakob Christiansen, kommunikationsrådgiver, Østjyllands Politi.

Efterfølgende går manden ud af sin bil og forlader stedet.

- Et opmærksomt vidne tager fat i ham og beder ham om at blive. Det reagerer han kraftigt på og truer ham, inden han løber væk, fortæller Jakob Christiansen til TV2 ØSTYLLAND.

Uheldet skete i krydset Paludan-Müllers Vej og Tyge Søndergaards Vej i Aarhus N. Foto: Google Maps

Ifølge vidnet sagde den 44-årige mand, at han ville slå ham ihjel. Takket være vidnet kunne en patruljebil efterfølgende finde frem til manden.

- Han virkede særdeles påvirket af sprit og narko, fortæller Jakob Christiansen fra TV2 ØSTJYLLAND.

Manden blev anholdt og sigtet for sprit- og narkokørsel, trusler på livet, for at flygte fra et færdselsuheld og for at køre over for rødt.

