DSB ophæver krav om pladsbillet i sine tog

DSB-kunder skal igen til at skulle betale et sted mellem 10 og 30 kroner, hvis de ønsker en pladsbillet i togene. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

DSB ophæver kravet om pladsbillet i sine tog.

Det sker, efter at Sundhedsstyrelsen har anbefalet brug af mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel.

Det oplyser DSB i en pressemeddelelse.

Siden midten af marts har kunderne skullet skaffe sig en gratis pladsbillet for at rejse med DSB's InterCity-, InterCityLyn- og regionaltog.

Med det ophævede pladskrav kommer kunderne igen til at skulle betale et sted mellem 10 og 30 kroner, hvis de ønsker en pladsbillet i togene.

Der udstedes ikke længere pladsbilletter til regionaltog, oplyser DSB.

- Danmark er nu på vej ind i en ny fase efter nedlukningen af Danmark, siger Jan Sigurdur Christensen, der er kommerciel direktør i DSB.

- Det har krævet meget af kunderne, og vi takker for den forståelse, som de har udvist gennem de seneste måneder.

OBS: Vi ophæver kravet om pladsbillet til regional - og IC/ICLyntog



Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind i den kollektive trafik, når der er trængsel. Derfor behøver du ikke længere en pladsbillet til rejser med regional- og InterCity- og InterCityLyn-tog. (1/2) pic.twitter.com/IjrxH7rum9 — DSB (@omDSB) August 5, 2020

De ændrede pladskrav har også betydning for rejser med S-tog. Her har DSB under coronakrisen anbefalet, at kunderne sidder forskudt eller ved siden af hinanden med ansigtet i den samme retning.

Den anbefaling ophæves nu også, så passagererne igen må sidde tæt.

Man kan dog stadig følge med i, hvor mange passagerer der er med et S-tog, før man stiger på, hvis man ønsker at undgå trængsel.

Det kan man på DSB's hjemmeside pladspaarejsen.dk.

FAKTA: Her anbefaler Sundhedsstyrelsen brug af mundbind Her er et overblik over, hvor og hvornår Sundhedsstyrelsen anbefaler brug af mundbind og ansigtsvisir: * Hvis du er smittet eller har symptomer på covid-19 og skal bryde din selvisolation for at transportere dig til og fra sygehuset. * Hvis du er på vej hjem fra for eksempelvis lufthavnen efter en rejse i et højrisikoområde i udlandet og skal i selvisolation. * Hvis du er nær kontakt til en, som er smittet, og skal bryde selvisolation for at transportere dig til og fra test. * Hvis du er pårørende og ikke kan holde afstand til en person i øget risiko. Det kan for eksempel være ved behov for pleje og omsorg. * Hvis du skal med offentlig transport, og det ikke er muligt at holde afstand. * I erhvervsmæssig sammenhæng hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt er uundgåelig. * Ved store forsamlinger som for eksempel optog, hvor hyppig eller langvarig kontakt ansigt-til-ansigt ikke kan undgås eller ikke kan forebygges med andre tiltag som afstand med videre. Kilde: Sundhedsstyrelsen. Se mere

DSB opfordrer fortsat alle passagerer til at vise hensyn til hinanden og følge myndighedernes anbefalinger.

Der kan købes mundbind, der opfylder Sundhedsstyrelsens anbefalinger, i DSB's 7-Eleven butikker. Det gælder, så længe lager haves, oplyser DSB.