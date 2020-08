Sundhedsminister: - Kan ikke være med til at åbne diskoteker og natklubber

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) stiller sig ikke på tværs, når det handler om at holde diskoteker og natklubber lukket.

- Jeg kan ikke være med til at natklubber og diskoteker bliver en del af genåbningen med fase 4, når der er bekymrende tegn på, at de kan være hotspots, siger Heunicke til TV 2 efter at der tidligere på dagen kom en klar melding fra Statens Serum Institut.

Det er planen, at Folketingets partier den 12. august skal forhandle om, hvordan den videre genåbning skal foregå. Her vil Magnus Heunicke og resten af regeringen præsentere den samlede anbefaling og redegørelse fra Statens Serum Institut.

Her anbefalede faglig direktør Kåre Mølbak, at genåbningen af det danske samfund sættes på pause.

Kåre Mølbak var ikke ude i en mere detaljeret plan for, hvad der eventuelt kan åbnes og hvad der fortsætte med et være lukket.

Vil ikke være med til noget uforsvarligt

Men den seneste melding fra Statens Serum Institut giver genlyd hos regeringen.

- Vi har bedst Statens Serum Institut om en samlet, skriftlig vurdering af fase 4. Vi vil selvsagt ikke gå med til noget, der er sundhedsmæssigt uforsvarligt, siger Magnus Heunicke, som understreger, at han ikke har taget stilling til alle elementer i fase 4 genåbningen.

Til Ingeniøren sagde Kåre Mølbak i et interview tirsdag, at den ventede igangsætning af fase 4 ser for risikabel ud fra et rent sundhedsfagligt synspunkt.

Samtidig bekræfter Statens Serum Institut over for TV 2, at det også er instituttets holdning.

- Statens Serum Institut vil ikke anbefale politikerne yderligere genåbning – altså at man ikke går videre med fase 4, fordi at smittetrykket er som det er nu, lyder det.

Stigende smittetal skaber bekymring

Årsagen til, at Kåre Mølbak ikke anser det som forsvarligt at gå videre til sidste fase, er smittetallet.

De seneste uger er antallet af smittede med covid-19 i Danmark steget.

I uge 31 var der dobbelt så mange smittede som ugen forinden. På samme måde var weekendenens tal dobbelt så høje som sidste weekend.

Det er planen, at Folketingets partier den 12. august skal forhandle om, hvordan den videre genåbning skal foregå.

Her vil regeringen præsentere den samlede anbefaling og redegørelse fra Statens Serum Institut.

