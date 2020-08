Kraftig stigning blandt somaliere: Vi er i chok

Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali Foto: Abdirahman M. Iidle

104 personer har siden fredag fået konstateret coronasmitte i Aarhus. Omkring halvdelen har somalisk baggrund, oplyser borgmester Jacob Bundsgaard (S).

Et faktum der vækker store følelser i AarhuSomali, der er en fælles organisation for en række somaliske foreninger i Aarhus.

- Vi fik et chok, da vi hørte det, siger talsmand Abdirahman M. Iidle til TV2 ØSTJYLLAND.

Han har ingen logisk forklaring på, hvorfor det netop er blandt denne minoritetsgruppe, at antallet af smittede er eksploderet over weekenden.

Det eneste arrangement, hvor der har været samlet en større forsamling af personer med somalisk baggrund, var begravelsen af den skuddræbte Abukar Alim fredag i sidste uge.

- Men der var rigtig mange mennesker med forskellig baggrund, siger Abdirahman M. Iidle.

Han fortæller, at somaliere har været i Tivoli Friheden og Djurs Sommerland som mange andre i løbet af juli måned.

- Men der er ikke blevet holdt nogen store arrangementer, ingen fester eller religiøse højtider, siger talsmanden.

AarhuSomali vil nu samarbejde med myndighederne for at smitteopspore i den somaliske minoritetsgruppe i Aarhus.

- Vi tager det meget alvorligt, siger Abdirahman M. Iidle.

Han forklarer, at somaliere - ligesom andre etniske minoriteter - ofte arbejder i udsatte jobs som sosu'er, bus- og taxachauffører og rengøringsmedarbejdere, hvor man er i kontakt med mange mennesker via sit arbejde.

Det forklarer dog ikke, hvorfor der er sket en stor stigning i løbet af weekenden.

- Jeg ved ikke, hvorfor det er så højt. Vi skal undersøge det, vi skal have myndighederne til at hjælpe os, slutter Abdirahman M. Iidle, talsmand for AarhuSomali.

Borgmester Jacob Bundsgaard fortæller, at kommunen vil fokusere sin indsats mod områder, hvor der bor mange med somalisk baggrund.

- Vi kommer til at målrette kommunikationen til dem specifikt, både gennem boligforeningerne og gennem institutioner i områder, hvor der er en høj koncentration af folk med somalisk baggrund, siger Jacob Bundsgaard.