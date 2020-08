Borgmester om diskrimination af somaliere: - Det er helt uacceptabelt

Borgmesteren beder nu folk om at tænke sig om og opføre sig ordentligt.

I sidste uge blev det klart, at en stor andel af de nye smittede i Aarhus tilhører det somaliske mindretal i byen.

Den besked har efterfølgende resulteret i, at borgmesteren har fået flere henvendelser fra borgere i Aarhus med somaliske rødder, der har oplevet at blive diskrimineret på grund af deres etnicitet.

Blandt andet blev en pige med somalisk baggrund i sidste uge afvist i sin institution. Men den slags må ikke finde sted. Det understreger borgmesteren i et Facebook-opslag mandag aften.

- Det er helt uacceptabelt og helt afgørende, at vi får grebet ind øjeblikkeligt. Og så er det vigtigt, at folk tænker sig om og er ordentlige, siger borgmesteren til TV2 ØSTJYLLAND.

Somaliere udskammet

Sidste mandag blev det konstateret, at 104 personer var konstateret smittet med coronavirus over weekenden i Aarhus. Halvdelen af dem havde somalisk baggrund.

Det var en besked, der vækkede store følelser i AarhuSomali, der er en fælles organisation for en række somaliske foreninger i Aarhus.

- Vi fik et chok, da vi hørte det. Men vi tager det meget alvorligt, sagde talsmand Abdirahman M. Iidle til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmesteren havde onsdag møde med AarhuSomali. Efterfølgende har foreningen opfordret personer med somalisk baggrund i Aarhus til at aflyse alle sammenkomster og droppe boldspil. Derudover har de oprettet en corona task-force i foreningen.

Men det er ikke nok at fokusere på den somaliske gruppe, sagde Abdinasir Jama, beboerformand i Gellerupparken, til TV2 ØSTJYLLAND onsdag.

- Vi har rigtig mange minoriteter, hvor smitten stiger. Der skal ikke alene være fokus på somaliere, men på alle minoriteter, sagde Absinasir Jama.

Borgmesteren selv har efterfølgende fået en række henvendelser fra borgere med somalisk baggrund.

- Jeg er blevet gjort opmærksom på en episode, hvor en mor med somalisk baggrund har oplevet, at hendes barns tid hos sundhedsplejersken er blevet udskudt. Den sag undersøger vi nu. Derudover har jeg hørt fra flere, at de oplever, at der bliver set skævt til dem i supermarkedet og andre steder, siger borgmester i Aarhus Kommune, Jacob Bundsgaard, til TV2 ØSTJYLLAND.

Borgmester: - Det er vigtig information

På trods af henvendelserne, står borgmesteren fast på, at informationen om smittestigningen blandt netop denne minoritetsgruppe, er vigtig.

- Virus kender ikke grænser, etnicitet, hudfarve eller andet - alle kan blive ramt. Men når vi kan se, at der er en højere grad af smitte hos nogle borgere, så bruger vi den information til at målrette indsatsen for de initiativer, der kan inddæmme smitten, siger borgmesteren.

02:11 VIDEO: Torsdag formiddag blev der afholdt pressemøde ved Aarhus Rådhus, hvor både repræsentanter fra Østjyllands Politi, Region Midtjylland, Styrelsen for Patientsikkerhed og borgmester Jacob Bundsgaard var til stede. Alle udtrykte stor bekymring for det stigende smittetal i Aarhus. Indslaget er fra d. 6. august 2020. Luk video

Men den diskrimination, som borgmesteren er blevet gjort opmærksom på, tager han afstand fra.

- Det er ikke forventeligt, at det her ville ske, fordi det er fuldstændig uacceptabelt - ingen skal diskrimineres på baggrund etnicitet og hudfarve, siger han.

70 procent af de personer, der blev registreret smittede med COVID-19 i Danmark i sidste uge, havde anden etnisk oprindelse end dansk. Det bekræfter Statens Serum Institut over for TV 2.

- Vi forholder os til tallene, som de er, og bruger den information til at målrette vores indsats. Vi er i kontakt med en række foreninger og organisationer, som har autoritet blandt andet hos det somaliske mindretal. Den indsats vil vi fortsætte, siger borgmesteren.

Borgmesteren mener desuden, at det formentligt er helt tilfældigt, at netop denne befolkningsgruppe har oplevet en pludselig smittestigning.

Folk vil ikke køre med somaliske chauffører

Mandag kunne DR fortælle, at Midttrafik, der håndterer Flextrafik-kørslen i Region Midtjylland, de seneste dage er blevet kontaktet af flere kunder, der er bekymrede for at skulle køre med chauffører med somalisk baggrund.

Det skriver Midttrafik i en intern mail til Flextrafik-afdelingen, som DR er kommet i besiddelse af.

Midttrafik skriver i samme interne mail til deres ansatte i Flextrafik-afdelingen, at der ikke er nogen ekstra risiko ved at køre med en chauffør med somalisk baggrund.

- Somaliske chauffører udgør ikke en større risiko end andre chauffører, står der i mailen.

Midttrafik oplyser derudover til DR, at de aldrig vil efterkomme forespørgsler om foretrukken etnicitet blandt chaufførerne.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at komme i kontakt med talsmænd for AarhuSomali tirsdag morgen for at høre, hvad de tænker om borgmesterens udmelding, og om de desuden er blevet gjort opmærksomme på episoder, hvor borgere i Aarhus med somalisk baggrund er blevet diskrimineret på baggrund af smittestigningen. Det har ikke været muligt.