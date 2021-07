Smitten fortsætter med at stige i Aarhus: - Jeg tænker ikke så meget på det, lyder det

- Jeg tænker ikke så meget på det

Aarhus Kommune har derfor været ude og minde borgerne i kommunen om, at corona-pandemien langt fra er ovre, og at der stadig er al grund til at være opmærksom. Blandt andet fordi man mener, at en del af smitten er opstået blandt unge på baggrund af sommerens EM-arrangementer.

Den kraftige stigning lader dog ikke til at bekymre de unge, som vi i dag mødte på Moesgaard Strand ved Aarhus, synderligt.

- Jeg tænker ikke så meget på det i dagligdagen. Det er mest i forhold til at blive testet for at kunne komme ned og træne og sådan noget, men egentlig tænker jeg ikke så meget over det, lyder det fra Marcus Gjesse, der onsdag var en tur på stranden med Mette Sørensen.