Højeste smittetal siden midten maj - Delta udgør 78,7 procent

- Det er virkeligheden, vi har med Delta-varianten. Derfor går det så relativt stærkt, og det vil det blive ved med, indtil vi enten griber ind, eller vaccinerne for alvor hjælper os ud, siger han til Ritzau.

- Halvtomme vaccinationslokaler

I går fortalte Henrik Ullum, direktør i Statens Serum Institut, til TV 2, at det i høj grad er de 20-29 årige, som i øjeblikket bærer smitten. Han opfordrede derfor de unge voksne til at bestille en tid til covid-19-vaccination:

- Status er, at vi har fået dem alle sammen inviteret, men at vi har halvtomme vaccinationslokaler. Og det er jo rigtig, rigtig ærgerligt, for det er et godt tilbud, vi har til folk, siger Henrik Ullum.