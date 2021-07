Nu kan 12-15-årige snart blive vaccineret: For Elias er valget klart

Vil ikke smitte andre

Der er altså noget at overveje for de unge, der snart vil få muligheden for at få en vaccine.

For Elias Tind Kristensen er valget dog taget.

- De her bekymringer bliver hurtigt opvejet af, hvor rart det vil være, og den der sindsro. Selv hvis man tvivler på vaccinen, fordi den er ny, eller hvis man ikke er så glad for nåle, bliver det opvejet af at være vaccineret og ikke kunne smitte andre, siger han.

Efter sommer starter han på efterskole, og det er en stor motivation for ham, at det år ikke bliver ødelagt af lange hjemsendelser.