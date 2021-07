Smitten stiger: Nu opfordres fans til test efter fodboldarrangementer

Borgere i Aarhus Kommune, der har deltaget i storskærmsarrangementer i forbindelse med EM i fodbold, opfordres nu til at lade sig teste for coronavirus.

Det skriver Aarhus Kommune i en pressemeddelelse.

Opfordringen kommer, efter at der de seneste dage er set en stigning i antallet af nye coronasmittede blandt aarhusianere.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed har mange af de borgere, der er konstateret smittede, angivet fodboldarrangementer eller andre festligheder som en mulig kilde til smitten, skriver kommunen.

- Alle, der har deltaget i større arrangementer, opfordres derfor til at lade sig teste i de kommende dage, lyder det i pressemeddelelsen.

Aarhus Kommune er da også blandt dem med de højeste smittetal i øjeblikket.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut (SSI) er der per tirsdag konstateret 710 nye coronasmittede i Aarhus Kommune over syv dage.

Dermed har Aarhus det tredjehøjeste såkaldte incidenstal set over alle landets kommuner. Det ligger på 202,1.

Det vil sige, at der per 100.000 indbyggere i Aarhus Kommune har været 202,1 smittetilfælde de seneste syv dage.

København og Frederiksberg har det højeste og næsthøjeste incidenstal på henholdsvis 231,7 og 212,7. København har registreret 1472 nye smittede i løbet af syv dage, mens Frederiksberg har registreret 218 nye smittede.

For at bremse smitten i Aarhus vil der de kommende dage være ekstra mange i testcentrene til at tage imod de aarhusianere, som ønsker at blive testet for coronavirus.

Desuden vil der gå såkaldte testambassadører rundt i gaderne og vejlede og opfordre til test over weekenden. Og så skal kampagner på sociale medier forsøge at nå ud til særligt unge.

Ifølge Aarhus Kommune følges der sammen med Styrelsen for Patientsikkerhed "nøje med i smitteudviklingen i kommunen". Det bliver vurderet løbende, hvordan nationale anbefalinger og restriktioner kan understøttes lokalt, fremgår det af pressemeddelelsen.