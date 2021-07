Flere østjyske kommuner advarer om forhøjede smittetal

For at komme smittetallene til livs vil man blandt andet lave en SoMe-kampgane til de unge i kommunen, som opfordrer til at lade sig teste og overholde de gode råd. På den måde håber de, at smitten kan holdes nede, fortalte kommunen mandag.

- Aarhus Kommune vurderer i tæt samarbejde med Styrelsen for Patientsikkerhed løbende på, om indsatsen, anbefalingerne og restriktionerne, der orkestreres fra de statslige myndigheder, skal understøttes lokalt, skrev økonomidirektør Peter Pedersen til TV2 ØSTJYLLAND i en mail.

Ingen mønster i Odder Kommune

I Odder Kommune fortæller borgmesteren, at der ikke er noget mønster i, hvem der er smittede. Aktuelt er otte smittede, men de bor hverken på samme vej eller har været til samme arrangementer. Og derfor mener han også, at det lige nu er svært at gøre mere, end de gør lige nu.

- Vi følger situationen tæt, men der er ikke rigtig et mønster i de smittede. Vi har for eksempel ingen smittede i 20'erne, som mange måske har fordomme om. Vi har en smittet i gruppen 1-9 år, og resten er plus 30 år, siger Uffe Jensen.