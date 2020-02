Skjulte kameraer på plejehjem: Politiet vil ikke efterforske TV2

Østjyllands Politi har afgjort, at der ikke skal rejses sigtelse mod TV2 for brug af skjult kamera på plejehjemmet Kongsgården i Viby. Foto: Colourbox

De seneste måneder har TV2 Dokumentar undersøgt kritisable forhold på henholdsvis plejehjemmet Kongsgården i Viby og demenslandsbyen Huset Nyvang i Randers. I den forbindelse har TV2 lavet skjulte optagelser hos både en beboer på Kongsgården og Huset Nyvang.

Det fik begge kommuner til at politianmelde TV2. Ifølge en aktindsigt, TV2 ØSTJYLLAND har fået, går anklagemyndigheden hos Østjyllands Politi ikke videre med sagen i Aarhus – sagen fra Randers ligger fortsat til juridisk vurdering hos politiet.

Jeg var naturligvis noget overrasket over i det hele taget at blive personligt politianmeldt af Aarhus Kommune for i bund og grund at passe mit arbejde som kritisk TV-journalist. Michael Bech Nielsen, journalist, TV2 Dokumentar

Aarhus Kommune havde anmeldt både TV2 og en af deres journalister, Michael Bech Nielsen, for at overtræde straffelovens §264 a og §264 d, som omhandler uberettiget fotografering af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted. Men politiet mener ikke, at der er foretaget noget strafbart.

I begyndelsen af 2018 stod f​​​​​lere pårørende frem med kritik af forholdene på demenslandsbyen Huset Nyvang i Randers. Her har TV2 Dokumentar også sat skjult kamera op, men der er endnu ikke truffet afgørelse i sagen. Indslaget her er fra 28. februar 2018.

- Det er vores vurdering, at domstolene vil nå frem til, at afdækning af eventuelle kritisable forhold på et plejehjem er af væsentlig samfundsmæssig interesse. Dertil kommer, at optagelserne efter det oplyste er sket i én privat bolig efter samtykke fra beboeren og dennes pårørende, står der blandt andet i afgørelsen fra Østjyllands Politi.

- På den samlede baggrund er det vores opfattelse, at optagelsen og videregivelsen ikke kan karakteriseres som uberettiget i straffelovens forstand, lyder det videre.

Tilfredshed hos TV2

Hos den pågældende journalist hos TV2 bliver det modtaget med tilfredshed, at politiet ikke går videre med sagen.

- Jeg var naturligvis noget overrasket over i det hele taget at blive personligt politianmeldt af Aarhus Kommune for i bund og grund at passe mit arbejde som kritisk TV-journalist. At Østjyllands Politi nu er kommet frem til, at de ikke mener, at jeg eller TV2 har gjort noget galt, er jeg selvfølgelig glad for. Nu vil jeg i stedet koncentrere mig om lave dokumentaren færdig, siger journalist på TV2 Dokumentar, Michael Bech Nielsen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Dokumentaren bliver sendt den 19. marts. Her kan seerne ifølge TV2 få indsigt i, at plejen og omsorgen under optagelserne ikke har været tilfredsstillende. Derudover oplyser de, at de ansatte bliver anonymiseret i dokumentaren.

Vi tager afgørelsen fra Østjyllands Politi til efterretning og arbejder videre med dokumentaren. Vi er i øjeblikket i god dialog med Aarhus Kommune. Troels Jørgensen, redaktionschef, TV2 Dokumentar

Ifølge TV2 Dokumentar er de skjulte optagelser foretaget på baggrund af en vurdering af sagens alvor.

- Vi tager afgørelsen fra Østjyllands Politi til efterretning og arbejder videre med dokumentaren. Vi er i øjeblikket i god dialog med Aarhus Kommune, siger redaktionschef på TV2 Dokumentar, Troels Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Tidligere har redaktionschefen fortalt, at man naturligvis kun bruger skjult kamera, når man har en begrundet mistanke om kritisable forhold, som ikke kan dokumenteres på anden vis.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Aarhus Kommune, men de ønsker ikke at udtale sig, da der er tale om en verserende sag. Chefjurist, Jørn Nielsen, oplyser, at de har klaget over afgørelsen til statsadvokaten.

Landsbytorvet på Huset Nyvang i Randers skulle emme af liv og aktiviteter. Her er blandt andet værksted, bageri, aktivitetshus og et wellness-lokale - men da TV2 ØSTJYLLAND besøgte stedet i begyndelsen af 2018, blev de fine faciliteter stort set aldrig brugt.

Ingen afgørelse i Randers

Også Randers Kommune har sendt en politianmeldelse i forbindelse med skjult kamera på Huset Nyvang. Den sag er endnu ikke afgjort.

Her på TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt om demenslandsbyen, der blandt andet blev kritiseret for ikke at have styr på medicin og dokumentation. Det førte blandt andet til et påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed, og så iværksatte Randers Kommune en handlingsplan for at få demenslandsbyen på rette spor.

Den 13. marts 2018 fortalte vi, at Huset Nyvang havde fået et påbud fra Styrelsen fra Patiensikkerhed, fordi der hverken havde været styr på medicin eller journaler.

Stedet blev ellers kaldt ”fremtidens plejehjem” og en ”frontløber inden for pleje af demensramte.” Men virkeligheden var et presset personale, hvor medarbejderne flygtede, og hvor flere pårørende stod frem med hård kritik af forholdene.