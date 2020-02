Kommune politianmelder TV2: Skjulte kameraer på omstridt plejehjem

TV2 er i øjeblikket i gang med en dokumentar om forholdene på flere plejehjem. Men det projekt vil Randers Kommune nu spænde ben for. Kommunen har nemlig politianmeldt TV-stationen.

Et af de steder, hvor TV2 Dokumentar har forsøgt at afdække forholdene, er i Demenslandsbyen Huset Nyvang. Her har man lavet skjulte optagelser i en beboers hjem.

Det her handler om de allersvageste i vores samfund. Troels Jørgensen, TV2 Dokumentar

- Vi tager selvfølgelig henvendelserne til efterretning. Vi behandler det som en sag her i huset, når vi hører fra myndighederne, og lige nu afventer vi at høre nærmere fra dem, siger redaktionschef på TV2 Dokumentar, Troels Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

På TV2 ØSTJYLLAND har vi tidligere fortalt om Huset Nyvang, der blandt andet blev kritiseret for ikke at have styr på medicin og dokumentation.

Stedet blev kaldt ”fremtidens plejehjem” og ”frontløber inden for pleje af demensramte”, men efter et besøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed, fik Huset Nyvang sidste år et påbud.

Udover Randers Kommune har Aarhus Kommune også politianmeldt TV2. Begge kommuner vil samtidig begære fogedforbud mod visning af dokumentaren.

Begrundet mistanke om kritisable forhold

Troels Jørgensen fortæller, at kommunerne dog ikke selv har set noget af det materiale, der er blevet optaget. De skjulte optagelser er ifølge TV2 Dokumentar foretaget på baggrund af en vurdering af sagens alvor.

- Skjult kamera er en metode, vi kun bruger i meget sjældne tilfælde. Vi gør det naturligvis kun, når vi har en begrundet mistanke om kritisable forhold, som vi ikke kan dokumentere på anden vis, siger Troels Jørgensen.

Han fortæller samtidig, at TV2 Dokumentar har haft samtykke fra alle de pårørende på stedet, og at der kun er filmet i de medvirkendes private lejligheder.

- Det her handler om de allersvageste i vores samfund. Det er den debat, vi gerne vil rejse med det her program, siger Troels Jørgensen.

TV2 ØSTJYLLAND har forsøgt at få en kommentar fra Randers Kommune, men omsorgschef Lene Jensen oplyser i en mail, at kommunen ikke ønsker at kommentere sagen.

Fare for patientsikkerheden

I slutningen af 2018 var Styrelsen for Patientsikkerhed på besøg hos Demenslandsbyen Huset Nyvang.

Herefter konkluderede de i en tilsynsrapport, at ’Fejl og mangler i medicinhåndteringen generelt rummer en alvorligere fare for patientsikkerheden’, og at ’der ved tilsynet blev konstateret en meget utilstrækkelig journalføring’.

Derudover lød det, at ’Det er styrelsens opfattelse, at den beskrevne mangelfulde journalføring samt manglende systematik, entydighed og overskuelighed i journalføringen rummer en betydelig fare for patientsikkerheden.’

TV2 planlægger at sende dokumentaren den 19. marts.