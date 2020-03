Rutebilstation tæt på at kollapse: - P-kælder bør fyldes op med sand

Aarhus Rutebilstations skæbne har været uvis lige siden det i oktober sidste år kom frem, at en parkeringskælder under stationen kan styrte sammen når som helst.

Der har blandt andet været tale om, at rutebilstationen skulle fjernes helt, at den skulle flyttes til et andet sted og at det nuværende sted skal forvandles til et grønt område med lejligheder.

Nu er den foreløbige skæbne for rutebilstationen kommet et skridt nærmere. Rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Bünyamin Simsek, vil nemlig foreslå byrådet, at der fyldes sand, jord eller grus i p-kælderen, som er under rutebilstationen.

- Vi kan ikke være tjent med det, som det er nu, så vi bliver nødt til at gøre noget. Vi skal også have den kollektive trafik fra rutebilstationen til at køre optimalt igen, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Opfyldningen af rutebilstationen vil kunne ske i etaper for at genere den offentlige trafik mindst muligt.

En midlertidig løsning

Rådmandens forslag skal dog kun fungere som en midlertidig løsning.

Planen er nemlig fortsat, at der skal laves noget nyt, der hvor rutebilstationen er nu. Hvad der skal laves, er dog uklart.

- Den her løsning vil give luft til at planlægge den langsigtede løsning for området, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Det er byrådet, der sammen skal beslutte, hvad der skal ske med området. Da der også er flere forskellige ejere af området, der skal involveres, kan det tage rigtig lang tid, og derfor mener rådmanden, at en midlertidig løsning er nødvendig.

Rådmanden håber, at byrådet vil stemme ja til hans forslag, og at de dermed kan komme i gang med arbejdet med at udfylde p-kælderen indenfor de næste måneder.

Soldater holder kælderen på plads

For at minimere nedstyrtningsfaren har Teknik og miljø indtil nu sikret p-kælderen ved hjælp af såkaldte soldater. Det forklarede Katharina Nyborg, der er ejendomschef i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune til TV2 ØSTJYLLAND for en måned siden.

- Vi har afstivet dækket med soldater, som det hedder. Det er et stillads i parkeringskælderen i to områder, så ind- og udkørslen er forbedret, sagde Katharina Nyborg til TV2 ØSTJYLLAND.

Soldaterne, der for nu holder to områder af arkeringskælderen rutebilstationen stabil, betyder også, at afspærringerne omkring busstationen er minimeret.

- Busserne kan køre sikkert omkring falafelboden og ind og ud af rutebilstationen, sagde ejendomschefen.

Det skraverede område er i fare for at kollapse under bussernes vægt, fordi der under stationen er en underjordisk parkeringskælder.

Flere p-kældre er i dårlig stand

P-kælderen under rutebilstationen er langt fra den eneste, der er i dårlig stand i Aarhus.

P-kældrene på Vesterbro Torv og Rundhøj Torv har også været igennem grundigere undersøgelser, og også her er der brug for handling inden for ganske kort tid.

P-kælderen under Vesterbro Torv har den korteste frist og man skal nu undersøge mulige løsninger.

Rådmanden har sat gang i en undersøgelse af, om p-kælderen, i stedet for en dyr istandsættelse, kan gøres større i forbindelse med den omlægning af Vesterbro Torv, som et flertal i byrådet har vedtaget.

- Hvis p-kælderen ved rutebilstationen fyldes op med sand, grus eller jord, kommer vi også til at mangle parkeringspladser der, så det vil være oplagt at udvide parkeringsmulighederne på Vesterbro Torv, siger Bünyamin Simsek til TV2 ØSTJYLLAND.

Undersøgelsen af kælderen under Rundhøj Torv viser, at der skal foretages udbedringer, hvis p-kælderen skal bevares. Det skal sammentænkes med den øvrige udvikling af området, som skal planlægges inden for det nærmeste år.