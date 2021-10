Parti vil have brug af private leverandører af hjemmepleje gransket

- Det er absurd, at der er en lovgivning, som skal tilgodese private firmaer, som bagefter kan tage profit ud af en opgave, som er sundhedsvæsenets. Det synes jeg er grundlæggende forkert, når man ikke har mulighederne for at levere, siger Jan Ravn Christensen (SF) og fortsætter:

- Det duer ikke, at man sender ufaglærte ud, som ikke har de faglige kompetencer til at udføre arbejdet. Professionalismen er simpelthen for lav.

Cirka 1381 borgere står nu uden hjemmepleje efter lukningen af Berit's Hjemmepleje i Aarhus Kommune.