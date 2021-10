Østjysk kunstner hitter i udlandet

- Jeg nyder meget det, Aarhus kan. Det giver mig en god livsværdi. Jeg synes ikke kun, at livet skal hænges op på en karriere eller job eller yderstyrede ting, siger Mormor og tilføjer:

- Jeg synes også, det er vigtigt at have en hverdag, som man er glad for. Og det har jeg her.