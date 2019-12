Økonomisk svage borgere presses ud af eftertragtet by

Det bliver sværere og sværere at finde en billig lejebolig i Aarhus.

Det mærker søskendeparret Stina og Sarah Andreasen blandt andet. De bor i hjertet af Aarhus i en lejlighed 80 kvadratmeter. Størrelsesmæssigt er den velegnet til studerende, men den tager hårdt på økonomien.

- Vi giver 10.600, og så er der forbrug oveni. Og det er alt forbrug, så al SU’en går jo til huslejen. Man er lidt tvunget til at have et studiejob ved siden af i hvert fald, siger Sarah Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

- Man skal have en opsparing, inden man starter, og den er svær at bibeholde. Den går bare støt nedad, siger Stina Andreasen til TV2 ØSTJYLLAND.

Søskendeparret Stina og Sarah Andreasen bruger al deres SU på at bo i en lejlighed i Aarhus.

Det er bestemt ikke kun Stina og Sarahs lejlighed, der er dyr.

Ifølge Boligportalen.dk er gennemsnitsprisen for en lejebolig i Aarhus C steget med 26 procent siden 2009.

- Hvis I bor to i lejligheden, så mener jeg, at I til sammen skal have udbetalt mellem 28 og 30 tusinde kroner hver måned for at kunne betale en husleje på 10.000 og leve et normalt liv, siger Anne Lehmann Erichsen, der er forbrugerøkonom hos Nordea, til TV2 ØSTJYLLAND.

02:26 VIDEO: Gennemsnitsprisen for en lejebolig i Aarhus stiger, og kommunen har netop besluttet sig for at sælge de billige boliger på Poul Martin Møllers Vej, der ellers historisk har givet økonomisk svagere borgere mulighed for at bo i det aarhusianske centrum. Luk video

De svageste skubbes ud

Byrådet har besluttet sig for at sætte 80 boliger til salg på Poul Martin Møllers Vej i Aarhus. Det er boliger, der siden 1925 har fungeret som hjælp til borgere i bolignød og uden økonomiske midler.

Beboerne på gaden har derfor valgt at demonstrere til byrådsmødet den 18. december, hvor Enhedslisten har taget salget af de 80 boliger op.

00:32 VIDEO: Hanne Neve har stueetagen i et lille rækkehus på Poul Martin Møllers Vej i Aarhus. I videoen viser hun rundt på de få kvadratmeter, hvor hun har boet siden 1988 - først sammen med sine børn og nu med sig selv. Luk video

Enhedslisten vil have stoppet salget, da de frygter, at midtbyen fremover kun bliver et sted for folk med penge på lommen. De mener også, at det er meget vigtigt, at man holder fast i, at der skal være plads til alle i Aarhus.

- Det at have en blandet beboersammensætning gør jo, at vi ikke får de her ghettodannelser eller parallelsamfund. Det er rigtig godt for en by og den måde, vi interagerer, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

Hans frygt er, at investoren vil modernisere boligerne og derefter kræve højere husleje. I dag bor beboerne til en lavere husleje, end der er i de private lejeboliger i Aarhus Midtby. Og beboerne har derfor den samme frygt som Keld Hvalsø.

Keld Hvalsø foran de historiske huse. Foto: Pelle Bank

Helt så galt, som Keld Hvalsø frygter, er det ikke sikkert, det går. Pengene fra salget af de 80 boliger på Poul Martin Møllers Vej i Aarhus er nemlig allerede øremærket.

- Midlerne går til, at der kan bygges flere almene boliger. Udover pengene fra salget af ejendommene, har byrådet afsat mange millioner til almene boliger, siger Bünyamin Simsek (V), der er rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Poul Martin Møllers Vej ligger nord for Botanisk Have og tæt på Vestre Ringgade. Foto: Google Maps