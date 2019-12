Norans søger en familie, han kan bo hos – vil helt tæt på den danske kultur

Har du nogensinde siddet med følelsen af, at du ikke er i det rette miljø? At du ikke udnytter alle de muligheder, verdenen tilbyder dig?

Det er præcis denne følelse, 20-årige Norans Kepals fra Letland står med. Og det er også sådan, begyndelsen af hans Facebook-opslag i Facebook-gruppen ’Horsens’ lyder.

Norans Kepals har boet og studeret i Danmark i 15 måneder, og selvom det lyder som lang tid, så er han langt fra kommet så tæt på landet, som han forventede. Faktisk tværtimod.

Jeg har næsten ikke mærket Danmark, og jeg føler, jeg sidder fast. Norans Kapels

- Jeg havde en forventning om, at jeg ville komme tæt på kulturen og lærer dansker at kende, men der er sket det modsatte, og det er ærgerligt, synes jeg. Jeg har næsten ikke mærket Danmark, og jeg føler, jeg sidder fast, siger Norans Kapels til TV2 ØSTJYLLAND.

Norans Kepals læser på Via University College i Horsens, hvor han bor med fem andre internationale studerende. Foto: Privat

Vil bo hos en dansk familie

Norans Kapels læser Value Chain Management på Via University College i Horsens, hvor han bor med fem andre internationale studerende.

Han befinder sig altså i et miljø, som gør det svært for ham at komme så tæt på den danske kultur og alt, hvad det indebærer.

Det er rigtig vigtigt for mig at passe ind i samfundet, og jeg har også et stort ønske om at lære dansk. Norans Kapels

Derfor har han nu besluttet sig for at gøre en aktiv og anderledes indsats i håbet om at komme tættere på landet og føle sig som en del af samfundet.

- Jeg søger en dansk familie, som gerne vil have mig boende, så jeg kan komme tættere på kulturen. Det er rigtig vigtigt for mig at passe ind i samfundet, og jeg har også et stort ønske om at lære dansk, men det er svært, når jeg ikke er sammen med danskere, så jeg tror og håber, at det vil hjælpe at bo med en dansk familie, siger Norans Kapels til TV2 ØSTJYLLAND.

Norans Kapels besluttede sig for at flytte til Danmark for at studere, da han som 18-årig måtte stoppe sin karriere som professionel fodboldspiller på grund af skader. Med fodbolden kom han vidt omkring i Europa, og han havde også hørt godt om Danmark og om Horsens.

Nanna og Kristian har et værelse klar

I forsøget på at finde en dansk familie, som Norans Kapels kan flytte ind hos, har han for præcis en uge siden skrevet et Facebook-opslag i gruppen ’Horsens’, hvor han skriver, at han søger en familie.

Opslaget fik ægteparret fra Horsens, Nanna Hjort Martinus Mogensen og Kristian Jakobsen Iversen øje på, og de tog straks kontakt til Norans Kapels.

Vi har længe haft et ønske om at bo med andre, så vi synes, det var helt oplagt. Det vil være sundt for vores børn, og det vil også være fedt for os at lære om en anden kultur. Kristian Jakobsen Iversen, Horsens

- Vi har længe haft et ønske om at bo med andre, så vi synes, det var helt oplagt. Det vil være sundt for vores børn, og det vil også være fedt for os at lære om en anden kultur, siger Kristian Jakobsen Iversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Nanna og Kristian er selv 28 år gamle. De er forholdsvis nyuddannet, og så har de et barn på to år og et barn på fem år.

- Nu hvor vi ikke er på SU mere, skal vi ikke vende hver en sten, og vi har også et værelse, der står klar til Norans, hvis han har lyst til at flytte ind, siger Kristian Jakobsen Iversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Et godt første møde

Manddag var Norans Kaspels på besøg hos den lille familie i Horsens, og ifølge begge parter, var det første møde et vellykket møde.

- Vi synes, Norans virker som en frisk og sød fyr, og vi tænker, det kunne være rigtig hyggeligt, hvis han flytter ind. Vi er selv unge, så vi vil se ham som vores ligemand. I forhold til det praktiske, så skal han ikke betale husleje, men vi forventer, at han vil være selvstændig i hjemmet. Og så kan han deltage i det, som han har lyst til, siger Kristian Jakobsen Iversen til TV2 ØSTJYLLAND.

Norans Kapels skal hjem til sin familie i Letland og holde jul, men i januar er han igen tilbage i Danmark, hvor han regner med at besøge familien igen. Hvis alt går som planlagt, flytter han ind i begyndelsen af februar.

- Jeg synes, familien virker rigtig søde, og jeg håber, det bliver til noget. Det er også rigtig hyggeligt, at de har børn, og jeg vil glæde mig til at lære dem bedre at kende, siger Norans Kapels.

I første omgang vil Norans Kapels flytte ind fra februar til juli. Fra juli og et år frem skal han nemlig i praktik, og her håber han på, at han kan besøge et andet land.