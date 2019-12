Kendt turistattraktion har millionunderskud: – Vi har aldrig oplevet noget lignende

For første gang i 20 år har Den Gamle By i Aarhus alvorlige økonomiske problemer. Foto: Kim Haugaard

For første gang i 20 år har købstadsmuseet, Den Gamle By i Aarhus, røde tal på bundlinjen i en sådan grad, at det ser alvorligt ud.

Året er endnu ikke ved vejs ende, men allerede nu tyder det på, at Den Gamle By står til et underskud på omtrent tre millioner kroner. Dertil kommer et underskud på over 900.000 kroner fra 2018.

- Vi har et underskud, og det er ikke rart, men det skal vi nu nok komme over. Vi spidser det hele lidt mere til, og vi bliver lidt dygtigere i det nye år, siger Thomas Bloch Ravn, der er direktør i Den Gamle By i Aarhus, til TV2 ØSTJYLLAND.

Købstadsmuseet har ikke oplevet noget lignende i over tyve år.

Flere årsager

Årsagen til det store millionunderskud skal findes flere steder, lyder det fra direktøren.

- Jeg tror ikke, der én forklaring, men mange forklaringer. Vejret har været dårligt, vi har manglet et krydstogsskib, og i enkle sammenhænge har der måske været manglende skarphed fra os, og så har der været flere besøgende børn, og de betaler ikke entré, siger Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

I oktober manglede der 3,7 millioner kroner i billetindtægter, og besøgstallet er lavere end sidste år. Faktisk har købstadsmusset haft godt 20.000 færre besøgende i 2019 end i 2018.

Vi skal se det som en mulighed for at udvikle Den Gamle By. Vi får pisken lidt mere over nakken, og selvom det ikke er rart, så kan det godt være sundt. Thomas Bloch Ravn, direktør, Den Gamle by i Aarhus

Og så er udgifterne til personalet steget med to millioner kroner.

Alt dette slår dog ikke direktøren ud.

- Jeg vil sørge for, at vi gearer den gamle by, så den er meget stærkere i fremtiden. Vi skal se det som en mulighed for at udvikle Den Gamle By. Vi får pisken lidt mere over nakken, og selvom det ikke er rart, så kan det godt være sundt, siger Thomas Bloch Ravn til TV2 ØSTJYLLAND.

Den Gamle By i Aarhus har haft 20.000 færre besøgende i 2019, end de havde i 2018. Foto: Bent K. Rasmussen