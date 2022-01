Ny sø forsvinder om få måneder

Færdig om et år

Giber Ringvej er en kommende omfartsvej og ringvej, der vil komme til gå syd om Aarhus. Vejen bliver en del af den fremtidige tredje ringvejsforbindelse, der skal gå rundt om Aarhus.



Carsten Thomsen forventer, at Giber Ringvej forventes at stå færdig om cirka et år.