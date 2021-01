Ny omfartsvej udvides med et ekstra spor

- Vi kan allerede nu se, at strækningen fra Landevejen til Hovedvejen vil få kapacitetsproblemer indenfor en kort tidsramme, hvis ikke vejen bliver udvidet. Det er vigtigt, at vi sikrer, at fremkommeligheden er så god som mulig, lyder det Bünyamin Simsek (V), rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune i meddelelsen.



Pengene til udvidelsen findes i det økonomiske råderum fra licitationen, og udvidelsen bliver en såkaldt 2+1 vej, hvor trafikanterne skiftevis har en eller to kørebaner i hver retning.

Mindst muligt til gene

Bünyamin Simsek glæder sig over, at der sker en udvidelse, selvom han gerne havde set, at der var fundet penge til, at vejen var blevet udvidet til at have to spor i hver retning.