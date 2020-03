Nu bliver parkering nemmere for beboere med licens i Aarhus Midtby

Den smitsomme coronavirus holder lige nu mange danskere inden døre derhjemme.

Men hvis man er hjemsendt eller arbejder hjemmefra, kan parkeringen af ens bil blive en udfordring - i hvert fald hvis man bor i Aarhus Midtby og har en parkeringslicens til zone 1.

Denne licens gælder nemlig normalt ikke i tidsrummet mellem klokken 9 og 17 i hverdagene, men nu har Teknik og Miljø-rådmand i Aarhus Kommune Bünyamin Simsek (V) valgt at ophæve tidsbegrænsningen.

- Vi befinder os i en meget ekstraordinær situation i Danmark, og derfor handler det om, at vi som kommune skal sætte ind alle de steder, vi kan, for at støtte op, siger rådmanden til TV2 ØSTJYLLAND og forklarer, at tiltaget er ét ud af mange.

Grafikken viser, hvilket område parkeringzone 1 dækker. Foto: Teknik og Miljø - Aarhus Kommune

Suspenderingen af tidsbegrænsningen betyder altså, at beboernes parkeringslicens i zone 1 nu gælder døgnet rundt.

Tiltaget er blevet til på baggrund af henvendelser fra borgerne.

- Jeg er blevet opmærksom på det, efter borgere har skrevet mail til mig og har henvendt sig på de sociale medier, forklarer Büynamin Simsek.

Det er endnu uvist, hvor lang tid de nye regler gælder, men rådmanden forklarer, at de fortsat følger udviklingen med coronavirus-situationen.

Rådmanden opfordrer derudover alle beboere, der ikke kommer til at bruge deres bil den kommende tid, til at sætte bilerne på kommunens gratis parkeringspladser.

Det kan være ved Tangkrogen, ved det tidligere amtssygehus, langs Skovbrynet ved Tivoli Friheden og ved de store parkeringspladser ved Ceres Arena.

