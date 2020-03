Coronavirus kan koste tusindvis af danskere jobbet - hjælpepakke på vej

Spredningen af coronavirus får stadig større konsekvenser for dansk økonomi. For Danmark er i disse dage så godt som lukket ned, og det vil snart kunne mærkes på jobmarkedet.

En analyse fra Dansk Erhverv viser, at op til 46.900 danskere risikerer at miste jobbet i den kommende tid. Og det er alene i de virksomheder, der beskæftiger sig med oplevelser og turisme. I bedste fald vil 11.700 danskere blive fyret, hedder det i rapporten.

I alt er omkring 280.000 mennesker ansat i den branche.

- Det er en branche, som fuldstændigt styrtbløder lige nu, siger Brian Mikkelsen, direktør i Dansk Erhverv.

Ifølge TV 2s oplysninger har regeringen de seneste dage forhandlet med arbejdsmarkedets parter, og søndag har Statsministeriet indkaldt til pressemøde klokken 12.00 om en ny trepartsaftale, der skal hjælpe lønmodtagerne.

Halveret omsætning

De mange fyringer kan blive konsekvensen af, at den nye coronavirus i løbet af de næste fire måneder vil halvere indtægten i turisterhvervene, lyder det i analysen fra Dansk Erhverv.

Især flyselskaber, restauranter, hoteller, caféer og rejsearrangører er hårdt ramt, særligt efter at regeringen lukkede Danmarks grænser og frarådede folk at rejse ud af landet. Eksempelvis har flyselskabet SAS bedt medarbejdere om at gå 20 procent ned i løn, mens værtshuse, barer og caféer er lukket ned.

Da regeringen torsdag fremlagde fire økonomiske initiativer, der skal sikre landets erhvervsdrivende, var det med løftet om, at der var mere på vej.

Hos Dansk Erhverv efterlyser man 'permanente hjælpepakker', der lægger en "hjælpende hånd under virksomhederne".

Brian Mikkelsen fremhæver blandt andet, at der er brug for lønkompensationsmodeller, og at man giver momsen tilbage for første kvartal, hvor mange virksomheder har mistet indtægter.

- Vi skal sørge for, at vi også har nogle virksomheder og nogle arbejdspladser tilbage på den anden side af den her ulykkelige krise, siger han.

Musklerne er der

Dansk Erhverv er ikke alene om at se frem til yderligere økonomiske tiltag. Også professor i økonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand, Michael Svarrer mener, at de danske virksomheder skal hjælpes "ligesom patienterne" nu og i de kommende måneder, hvor virussen har sat Danmark i stå.

- Man skal intensivere det, man har sat i værk fra regeringens side, siger Michael Svarrer.

Her kan du se Sundhedstyrelsens råd til, hvordan du kan forebygge smitte af ny coronavirus. Foto: Sundhedsstyrelsen

Han peger på, at det blandt andet er vigtigt at sikre, at virksomhederne kan holde fast i deres medarbejdere, til krisen er ovre. Og at de virksomheder, der bliver hårdest ramt, skal hjælpes først.

Michael Svarrer er dog fortrøstningsfuld.

- Ligesom vi har et velfungerende sundhedsvæsen i Danmark, har vi også en solid økonomi. Så min vurdering er, at man relativt let kan pumpe penge i de her tiltag, siger han.

